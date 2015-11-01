Nissan Leaf tek şarjla 378 kilometre gidecek

Nissan Avrupa’da satışa sunduğu Leaf’ın yeni neslinin tanıtımını yaptı. Yüzde 100 elektrikli olan aracın menzili 378 kilometreye çıktı.

Nissan, Intelligent Mobility vizyonunun simgesi olan yeni LEAF modelini elden geçirdi. Tamamen elektrikli ve gelişmiş teknolojilerle donatılan yeni elektrikli model, benzersiz bir fren ve sürüş deneyimi sunyor. E-pedal gibi son derece gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan markanın Avrupa’daki ilk otomobili olmasıyla dikkat çekiyor. Yenilenen aracın menzili de 378 kilometreye çıktı. Modeli satışına ise 2018 itibariyle Avrupa’da başlanacak. “Yeni Nissan Leaf, Nissan’ın geleceğinin ana markası stratejisi olan Nissan Intelligent Mobility’yi kullanıyor” diyen Nissan Başkan ve CEO’su Hiroto Saikawa: “Geliştirilmiş otonom özelliklerle donatılan yeni Nissan LEAF, ProPILOT Park ve kullanım kolaylığı sağlayan e-Pedal gibi otonom sürüş teknolojileriyle bir yandan Nissan’ın elektrikli araç liderliğini güçlendiriyor, diğer yandan ise elektrikli araçların global olarak yaygınlaşmasını ve gelişmesini destekliyor. Yeni Nissan LEAF aynı zamanda gelecek Nissan modellerinde de karşımıza çıkacak olan üstün niteliklere sahip.” Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Leaf, markamızın teknolojide ne kadar ilerlediğini gösteren en yeni ürünümüz. Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli aracı olan Leaf, bir önceki nesle göre yüzde 40 daha fazla menzile sahip. ProPILOT gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle ön plana çıkan ve tek şarj ile 378 kilometre mesafe kat edebilen Leaf, sunduğu sürüş keyfi ile Nissan müşterilerine farklı bir deneyim yaşatacak” dedi.

40 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Geliştirilmiş enerji verimliliğinin yanı sıra yeni elektrikli güç aktarma organı 110 kW güç üretimiyle daha canlı ve atak bir sürüş sunan Nissan Leaf, 320 Nm’ye arttırılan torkuyla artık daha atak. 378 kilometrelik menzili yetersiz bulanlar için marka, 2018 yılının sonunda daha güçlü ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip bir seçenek getirecek. Aracın normal şarj süresi kw’ya göre 8 ila 16 saat arasında değişiklik gösteriyor. Hızlı şarj ile 40 dakikada doluyor. Araç, maksimum 144 km hız yapıyor.

2017 Nissan LEAF Teknik Özellikler (Avrupa versiyonu)

Nihai homologasyona bağlı olarak teknik özellikler değişebilir