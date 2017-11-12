Nissan Leaf’a inovasyon ödülü

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili Nissan LEAF, Tüketici Teknolojisi Derneği tarafından verilen “CES 2018 En iyi İnovasyon” ödülünü kazandı

Tüketici Teknolojisi Derneği, CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında her yıl gerçekleştirilen CES Ödül Töreni çerçevesinde yeni Nissan LEAF’i ‘CES 2018 En iyi İnovasyon’ ödülü ile onurlandırdı. Teknoloji endüstrisinin önde gelen isimlerini New York’ta bir araya getiren CES 2018 kapsamında açıklanan ‘CES 2018 En İyini İnovasyon’ ödülü ile sıfır emisyonlu Nissan LEAF ilk uluslararası ödülünü kazandı. Nissan’ın inovasyon vizyonunun yansıması niteliğinde olan ProPILOT ve e-Pedal teknolojileri ile Nissan LEAF; Araç zekâsı ve otonom sürüş alanında “CES En iyi İnovasyon” ve “Daha İyi bir Dünya için Teknoloji CES Onur Ödülü” olmak üzere iki ödül birden aldı.

Tüketici Teknolojisi Derneği her yıl Ocak ayında Las Vegas’taki CES’te En İyi İnovasyon ödülünü açıklıyor. Nissan ve dernek, 2018 fuarında yeni Nissan LEAF için özel bir sergi gerçekleştirecek.

“Nissan LEAF ile böylesine önemli bir ödül almak gurur verici” diyen Nissan Küresel Pazarlama ve Satış, Sıfır Emisyonlu Araçlar ve Pil İş Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Japonya / A & O Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Daniele Schillaci sözlerine: “Bu ödül, insanlara ve gezegene fayda sağlayan ürün ve teknolojileri onurlandırıyor. Dolayısıyla yeni Nissan LEAF ile birebir örtüşüyor. Bir otomobilden çok daha fazlası olan Nissan LEAF insanlara daha iyi bir dünya sunma vizyonumuz olan Nissan Intelligent Mobility’nin en önemli simgesi konumunda.”

Yeni Nissan LEAF, daha önce satışa sunulan elektrikli araçlara kıyasla çok daha geniş bir kitleye günlük kullanıma uygun inovasyon ve teknolojiler sunuyor. Sadece inovasyonlarıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmekle kalmayan yeni Nissan LEAF, aynı zamanda bu inovasyonu daha geniş kitlerle buluşturmasıyla da öne çıkıyor. Nissan LEAF ayrıca araçtan-eve ve araçtan-şebekeye entegrasyon gibi ilave özellikleriyle tasarruf ve geri kazanım avantajları da sunuyor.