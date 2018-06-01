Nissan Leaf’ın üstünü açtı

Nissan elektrikli modeli Leaf’ın üstünü açtı. Marka LEAF’in üstü açık versiyonu olan NISSAN LEAF Open Car’ı Tokyo’da lanse etti.

Japon otomotiv devi NISSAN, %100 elektrikli modeli LEAF’in piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana Japonya’daki 100 bin adetlik satış performansını kutlamak için NISSAN LEAF Open Car’ı sahneledi.

320 BİN ADETTEN FAZLA SATILDI

Tokyo’da düzenlenen Sıfır Emisyonlu Toplum Forumunda tanıtılan araç, NISSAN’ın elektrikli araç vizyonunun bir parçası olarak ortaya çıktı. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan NISSAN LEAF, 2010 yılından bu yana tüm dünyada 320 binden fazla satıldı. Satış performansı her geçen gün artan LEAF, daha önce New York Auto Show öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En İyi Otomobilleri’ ödüllerinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ seçilmiş; Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP’ten de 5 yıldız almıştı.

ÜRETİM PLANI ŞİMDİLİK YOK

Ekim 2017’de lanse edilen yeni nesil NISSAN LEAF; e-Pedal, ProPILOT sürüş destek sistemi ve ProPILOT Park gibi gelişmiş NISSAN Intelligent Mobility teknolojileri ve yanı sıra gelişmiş menziliyle de öne çıkıyor. NISSAN’ın Japonya’daki 100 bin adetlik satışını kutlamak amacıyla geliştirilen LEAF Open Car için şu anda bir üretim planı bulunmamakta.