Nissan ödüle doymuyor

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Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin düzenlediği Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu. Nissan, Navara lansmanı ile Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Kategorisi’nde ödülün sahibi oldu.

İletişim sektöründe 45. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, “İyiliğin İletişimi, İletişimin İyiliği” temasıyla bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturdu. Geçen yıl GT Academy ile Uluslararası Proje dalında ödüle layık görülen Nissan, bu yıl ise gerçekleştirdiği Navara lansmanı ile Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Kategorisi’nde ilk sırayı aldı. Nissan Navara lansmanı kapsamında, 2016 Mart ayında tarihlerinde Antalya’da kurulan bin 400 metre karelik dev bir çadırda düzenlenen etkinliğin ardından Batı Toroslar’ın en yüksek noktası Bey Dağları parkurunda basına yönelik 40 adet yeni Navara ile 3 buçuk saatlik test sürüşü gerçekleştirildi. İstanbul’da tüketicilere yönelik yapılan off-road etkinliğiyle Navara’nın üstün sürüş yetenekleri sergilenirken, potansiyel meslek gruplarının olduğu 14 ile yönelik 10 bin km yol katedilerek road show yapıldı. Nissan ayrıca, yeni Navara için Türkiye’de 15 yıl sonra ilk kez Rize’de reklam filmi çekip, online ve offline tanıtımlarla da lansman süreci destekledi.