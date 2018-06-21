Benzinli al

21 bin lira

cebinde kalsın

Nissan Qashqai, küçük hacimli benzinli motoruyla yeterli performansı makul fiyatla sunmayı başarıyor. Otomatik vitesiyle konforlu bir sürüş vadeden otomobil, sessiz yapısıyla dikkat çekiyor

GÖKHAN KARA

Japon otomotiv devi Nissan’ın crossover pazarının ortaya çıkmasını sağlayan modeli Qashqai, yenilenen tasarımı ve geliştirilen donanım seviyesiyle satış performansını korumayı başardı. İyileştirilen özellikleriyle daha iddialı bir paket haline getirilen otomobilin, SUV pazarının zirvesindeki yerini bırakmaya niyeti yok. Araçta görev yapan 1.2 litrelik benzinli motor, sessiz sürüşü, makul tüketimi ve en önemlisi uygun fiyatıyla ürün gamının en cazip modeli konumunda.

17 MİLİMETRE DAHA UZUN

Benzinli-otomatik versiyonu ve yeni Platinum Premium Pack versiyonuyla konuğumuz olan yeni araç, şık tasarımı ve dikkat çekici kırmızı rengiyle sınıfının en çekici otomobilleri arasında yer alıyor. LED farlar, 3D marka logosu ve V formlu ön ızgara, aracın şık tasarımını destekliyor. Yeni tamponlar aracın uzunluğunu 17 milimetre artırmış. Bunun dışındaki boyutlar makyaj öncesi modeller aynı seviyede. Oldukça şık ve sportif bir duruşa kavuşan araç, seçenekler arasına eklenen renk seçenekleriyle popülerliğini devam ettireceğe benziyor.

401 LİTRELİK BAGAJ

Aracın içinde fazla değişikliğe gidilmemiş. Yeni direksiyon simidi ve vites kolu, iç mekandaki yeni otomobil hissini destekliyor. Kapılardaki dikişli kaplama ve yeni desenlere sahip deri koltuklar, aracın premium adımlarının güzel örnekleri olarak karışımıza çıkıyor. Bose imzalı ses sistemi de oldukça kaliteli. Aracın ön ve arka bölümünde sunulan yaşam alanı oldukça yeterli. 401 litrelik bagaj da sınıf ortalamalarında.

7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Türkiye’de küçük hacimli benzinli ve dizel motor alternatifleriyle pazara sunulan yeni Qashqai, bize 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli üniteyle konuk oldu. 4 silindirli motor 115 beygir güç ve 165 nm tork üretiyor. 7 ileri X-Tronic isimli CVT tipi otomatik şanzımanla kombine edilen bu ünite, gücünü ön aksa iletiyor. Bu ünite aracı 0’dan 100 km/s sürate 12.9 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı saatte 173 kilometre olan Qashqai’nun ortalama tüketimi ise 5.6 litre olarak belirlenmiş. Bizim denemelerimizde elde ettiğimiz 6.6 litrelik ortalama da başarılı sayılabilir. Yol tutuş konusunda sınıfının iyi modelleri arasında yer alan Qashqai, konforuyla da uzun yolculuklara uyumlu tasarlanmış.

123 BİN 310 LİRADAN BAŞLIYOR

123 bin 310 liradan (1.2 litre benzinli, Visia) başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Qashqai, bize konuk olan üst donanım paketli benzinli-otomatik versiyonuyla 189 bin 290 liralık etiket taşıyor. Rakiplerle benzer bu fiyat, aynı donanıma sahip otomatik vitesli dizel versiyondan tam 21 bin 445 lira daha uygun. (Haziran 2018)Araçta yeni nesil tüm elektronik destek sistemleri yer alırken, kendi kendine park etme, şerit takip sistemi, şehir için güvenlik sistemi gibi donanımlar da üst versiyonlarda standart olarak yer alıyor.