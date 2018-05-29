Nissan Qashqai 1.6 dCi X-Tronic test

Zirveden İnmemekte kararlı

Nissan’ın SUV liderliğindeki başrol oyuncusu Qashqai, yeni tasarımıyla iddiasını sürdürüyor. Yeni donanımları ve güçlü dizel motoruyla araç, liderliği bırakmaya pek de niyetli değil

Türkiye SUV pazarının zirvedeki ismi Nissan Qashqai, yenilenen tasarımı ve artırılan donanımlarıyla liderliği bırakmayı düşünmediğini gösterdi. Kendini kanıtlamış motor seçenekleri, konforlu sürüşü ve geniş iç hacmiyle sınıfının referans modeli haline gelen araç, kendini en çok 1.6 litrelik güçlü dizel motoru ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla rahat hissediyor. Bu kombinasyonla konuğumuz olan yeni Qashqai, Platinum Premium Pack donanımıyla premium oyunculara yakın özellikler sunuyor.

AGRESİF TASARIMLI JANTLAR

Yeni 3D marka logolu ön panjur, ilk bakışta bu Qashqai’de yeni birşeyler olduğunu haykırıyor. Adaptif LED farlar, yenilenen V formlu ön ızgara, yeni ön ve arka tamponlar, LED arka sis farları, yeni tasarım şık jantlarve köpekbalığı sırtı anten, yeniliklerden bir kaçı. Oldukça şık ve sportif bir duruşa kavuşan araç, son derece agresif görünümlü 19 inçlik alaşım jantlar üzerinde spor bir otomobil havasına sahip. İç mekanda ise yeni direksiyon simidi ve vites topuzu hemen dikkat çekiyor. Kapılardaki dikişli kaplama ve yeni desenlere sahip deri koltuklar, aracın premium adımlarının güzel örnekleri olarak karışımıza çıkıyor. Bose imzalı ses sistemi de bu durumu destekliyor. Aracın ön ve arka bölümünde sunulan yaşam alanı oldukça yeterli. 401 litrelik bagaj da sınıf ortalamalarında.

130 BEYGİRLİK DİZEL

Türkiye’de küçük hacimli benzinli ve dizel motor alternatifleriyle pazara sunulan yeni Qashqai, bu sefer 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor seçeneğiyle konuğumuz oldu. 130 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, benzerleri arasındaki en güçlü seçeneklerden biri. 7 ileri hale getirilmiş X-Tronic isimli CVT tipi otomatik şanzımanla kombine edilen bu ünite, gücünü ön aksa iletiyor. Bu ünite aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.1 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı saatte 183 kilometre olan Qashqai’nun ortalama tüketimi ise 4.7 litre olarak belirlenmiş. 55 litrelik depoyla menzil 1170 kilometre seviyesinde. Bizim denemelerimizde elde ettiğimiz 5.6 litrelik ortalama da başarılı. Yol tutuş konusunda sınıfının iyi modelleri arasında yer alan Qashqai, konforuyla da uzun yolculuklara uyumlu tasarlanmış.

FİYAT RAKİPLERLE BENZER SEVİYEDE

Yeni Qashqai 121 bin 950 liradan başlayan (1.2 litre benzinli, Visia)(MAYIS 2018) fiyatlarla satışa sunuluyor. Dizel içinse en az 140 bin 865 lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan Platinum Premium Pack donanımlı 1.6 litre dizel X-Tronic versiyon izinse kesenin ağzını 227 bin 815 liraya kadar açmak şart. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyatlar, zengin donanım sayesinde makul seviyede bile kalabiliyor. Araçta yeni nesil tüm elektronik destek sistemleri yer alırken, kendi kendine park etme, şerit takip sistemi, şehir için güvenlik sistemi gibi donanımlar da üst versiyonlarda standart olarak yer alıyor. Platinum Premium Pack’te ayrıca hareketli nesne algılama sistemi, kör nokta uyarı sistemi, nappa deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, 7 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi, akıllı çevre görüş sistemi, LED adaptif farlar, panoramik cam tavan üst düzey donanımlar yer alıyor.