Nissan Qashqai ile ‘Lider Duruşu’nu yeniledi

Son 10 yılın SUV lideri Nissan Qashqai yeni yüzüne kavuştu. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, lider duruşlarını yeniden güçlendirdiklerini belirtti.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyada 2017’nin ilk 8 ayına göre en çok satış gerçekleştiren grubu olan Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığı 7 milyon adete ulaştı. Türkiye’de de başarılı satış rakamlarına ulaşan ortaklardan biri olan Nissan, yaklaşık 2007 yılında satışa sunduğu Qashqai modeliyle adeta ülkede yeni bir segmentin öncüsü oldu. İki çeker ve yerden yüksek otomobil sevdasının öncüsü olan markanın müşterileri de modele sadık kalarak son 10 yılda Qashqai’yi zirveden indirmedi. C-SUV segmentinde inovasyon kavramını yeniden tanımlayan ve Nissan Intelligent Mobility özelliklerini bünyesinde bulunduran Qashqai’nin mevcut donanımlarına ek olarak gelen konfor öğeleri de ürün gamını güçlendiriyor.

PAZAR LİDERİNE YÜZ NAKLİ

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Qashqai geçen senelerde 17-18 binlerde satış rakamlarına ulaştı. Şimdilerde de 11 binleri yakaladık dolayısıyla 6-7 bin kadar daha satacağız” dedi. Özkök, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) artışının showroomlarda çok fazla hareket oluşturmadığını dile getirerek, “Eylül kapanışına denk gelmişti zaten. Yalnız şu an belirsiz olduğu için müşteri de bilmiyor. Öte yandan emisyondan bahsediyoruz ama şu anda emisyon hiçbir vergide kriter olarak yok. Ama bir yandan emisyonu devralmamız lazım diyoruz. Bizim istediğimiz sade ve öngörülebilir olması, zaman içinde de süreklilik arz etmesi” diye konuştu. C-SUV segmentinde pazar payını yüzde 22,6 ile koruyan Qashqai, yenilenen yüzü, iç mekanı ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Sportif bir ön yüze sahip olan model artık daha dinamik bir görünüme sahip olmuş. Boyut olarak pek de değişmeyen modelin arka kısmında da minik dokunuşlar gerçekleştirilmiş.

YÜZGEÇ ŞEKLİNDE ANTEN

Anten yerini ise köpek balığı yüzgeci olarak tabir edilen parça yer almış. Nissan’ın yeni Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan yeni Qashqai’deki öne çıkan yenilik park esnasında çarpmaları önleyen akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi. Sistem, kör noktalardan veya köşelerden yaklaşan araçlara karşı ya da araç hareket halindeyken park etmiş başka bir araca yaklaşırsa sürücüyü sesli ve görüntülü olarak uyarma özelliğini taşıyor. 2014 yılından beri akıllı çarpışma önleme sistemine sahip olan Qashqai, yaya algılayan sisteme de kavuştu.

İÇ MEKÂNDA BOSE KALİTESİ

Aracın iç mekânına da geçtiğimizde kalite algısının arttığını görmemek mümkün değil. Sürücü odaklı tasarlanan iç mekânda konfor ön plana çıkmış. Daha spor hale gelen 3 kollu deri direksiyon simidi ve kısa yol tuşları oldukça kullanışlı. Yumuşak yeni nappa deri kaplama ve elektronik kontrol özelliklerine sahip koltukları ile bir üst seviyeye çıkıyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1598 litreye kadar yükselebilen bagaj, standart kullanımda 430 litrelik kapasite sağlıyor. Marka, Bose iş birliği ile üstün ses kalitesi sunarken, Qashqai’de de kendine yer buluyor.

4 ÇEKERİ DE OLACAK

Bu yıl otomotiv pazarının 945-950 bin seviyelerinde kapanacağını öngördüklerini ifade eden Sinan Özkök, 2018 yılına ilişkin pazar beklentilerinin de 965 binler seviyesinde olduğunu anlattı. Qashqai’nin motor seçenekleri hakkında da bilgi veren Özkök, benzinli ve dizel motor seçenekleri, altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonuyla sunulacağını ekledi. Mevcut 1.5 litrelik dizel motorla 110 beygirlik güç sunulacak ve 130 beygirlik 1.6 litrelik ünitenin X-Tronic ismiyle gelen otomatik versiyonu da olacak. Aynı zamanda güçlü versiyon manuel ve 4 çeker seçeneğine de sahip. Küçük hacimli 1.2 litrelik turbo benzinli model ise yine 115 beygir güç sunacak.

YENİ NİSSAN QASHQAHI

MOTOR SEÇENEKLERİ VE YAKIT TÜKETİMİ

Motor 1.5 110PS Dizel 1.6 130PS Dizel 1.6 130PS Dizel 1.2 115PS Benzinli 1.2 115PS Benzinli Şanzıman 6MT (2WD) X-Tronic (2WD) 6MT (4WD) 6MT (2WD) X-Tronic (2WD) CO 2 (g/km) 99 122 129 129 129 Karma (lt/100km) 3.8 4.7 4.9 5.6 5.6