Nissan Tüm Dünyada Büyümeyi Sürdürüyor

Nissan 2016 yılındaki global büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Dünyada 5,63 milyon adetlik satış performansına imza atan Nissan; en büyük pazarı ABD’de 1,58 milyon, en büyük ikinci pazarı Çin’de 1,35 milyon, Avrupa pazarında 683 bin, anavatanı Japonya’da 557 bin adet araç satarken, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika da dahil diğer pazarlarda ise 808 bin adet araç sattı.

Nissan Motor Co. Ltd, 2016 mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2016 ile 31 Mart 2017 dönemini kapsayan 2016 mali yıl finansal sonuçlarına göre Nissan, 11.720trilyon yen ciroya imza atarken 742,2 trilyon yen işletme kârı kaydetti. ABD, Çin ve Batı Avrupa pazarındaki başarılı satış performansı kur farkını ve gelişmekte olan ülkelerdeki gerilemeyi dengeledi.2016 maliyılında yüzde 6,3 kar marjı kaydeden Nissan, 864,7 trilyon olağan kâr ve 663,5 trilyon net gelir elde etti.

5,6 MİLYON ARAÇ SATTI

Global pazarlarda büyümesini sürdüren Nissan, 2016 maliyılında tüm dünyada toplam 5,63 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Nissan, en büyük pazarı ABD’de yüzde 4,2artışla 1,58 milyon adet araç satarak yüzde 9 pazar payına ulaştı. En büyük ikinci pazarı Çin’de de büyümesini sürdüren Nissan yüzde 8,4 artışla 1,35 milyon araç satışı gerçekleştirerek yüzde 5 pazar payına ulaştı. Nissan, Rusya hariç Avrupa pazarında yüzde 7,2 büyüyerek 683 bin adet araç sattı ve yüzde 3,8 pazar payı elde etti. SUV sınıfındaki Qashqai ve pickup sınıfındaki Navara’nın bölgede görmüş olduğu talep markanın başarısını destekledi.

JAPONYA PAZARI YAVAŞLADI

Nissan’ın söz konusu pazarlarda sergilemiş olduğu başarılı performans, Kei Car satışları nedeniyle yavaşlayan Japonya pazarındaki zor koşulları dengeledi. Nissan anavatanı Japonya’da 557 bin araç satışı gerçekleştirerek yüzde 11 pazar payı kaydetti. Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika da dahil diğer pazarlarda satışları yüzde 3,3 düşen Nissan bu pazarlarda 808 bin adet araç satışı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE AYAĞI 32 BİN SATTI

Türkiye otomotiv pazarının yüzde 0,8 büyüdüğü 2016 mali yılında yüzde 14,3 gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan Nissan Türkiye, 31 bin 910 adetlik satış performansıyla Nissan’ın global başarısına katkı sağladı. Nissan, 2015 yılında yüzde 2,9 olan pazar payını yüzde 3,3’e çıkardı.

10 YILIN LİDERİ NISSAN QASHQAI

Tasarımı, konforu ve geniş yaşam alanıyla kompakt SUV pazarının lideri olan Nissan Qashqai, 10’uncu yılını da yine açık ara liderlikle kapattı. Nissan Qashqai, 2006 yılında lanse edildiği günden bu yana Nissan’ın Avrupa’da ve Türkiye’de en çok ses getiren modeli oldu. 2007 yılından bugüne kadar Avrupa’da 2milyonun üzerinde üretilen Nissan Qashqai, 2016 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği 17 bin 779adet satışla bir kez daha segmentinin lideri oldu.

HEDEF 5,8 MİLYON

Global pazarlarda lanse edilen Nissan Micra, Armada, Kicks, Note e-POWER ile Japonya’da satışa sunulan Serena gibi yeni ürünlerin de katkısıyla Nissan 2017 maliyılında global pazarlarda 5,83 milyon adet araç satmayı hedefliyor. Nissan 2016 yılındaki global büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Dünyada 5,63 milyon adetlik satış performansına imza atan Nissan; en büyük pazarı ABD’de 1,58 milyon, en büyük ikinci pazarı Çin’de 1,35 milyon, Avrupa pazarında 683 bin, anavatanı Japonya’da 557 bin adet araç satarken, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika da dahil diğer pazarlarda ise 808 bin adet araç sattı.