Nissan X-Trail 1.6 dCi Platinum test

KONFORU BİR BAŞKA

Nissan’ın orta sınıfta mücadele eden SUV modeli X Trail, yenilenen görünümü ve zenginleştirilen donanımıyla iddiasını artırdı. Araçta kullanılan dizel ünite, tüketimiyle dikkat çekiyor

GÖKHAN KARA

Japon otomotiv üreticisi Nissan, orta sınıf-SUV pazarındaki başarılı oyuncusu X Trail’i makyajladı. Daha etkili bir tasarıma kavuşan araçta asıl yenilik, akıllı donanımlar ve sürüş sistemlerinde yapıldı. Daha sessiz ve konforlu hale getirilen araç, ilk aşamada sadece 5 koltuklu olarak yollara çıkıyor. Bu ayki Platium isimli üst donanım seviyesiyle konuğumuz olan yeni X-Trail, ne kadar mesafe kat ettiğini daha ilk bakışta hissettiriyor.

Bagaj kapağı ayakla açılabiliyor

Makyajla birlikte yeni bir tampon ve ızgaraya kavuşan araç, sürüş destek sistemlerinin radar sisteminin önüne konumlandırılan baskı şeklindeki logosuyla da ilginç bir görüntü sunuyor. Yeni Bi-LED adaptif farlar ise fonksiyonel oldukları kadar şık da görünüyor. Dikdörtgen şeklini alan sis farları gibi tampondaki büyük hava girişi de köşeli bir yapıda. Arka bölümdeki yenilik ise koyulaştırılmış far grubu ve elden geçirilen tampon olarak öne çıkıyor. Elektrikli bagaj kapağı da artık bir ayak hareketiyle bile açılabiliyor. Boyutları değiştirilmeyen aracın sadece uzunluğu, yeni tamponlar sebebiyle 40 milimetre uzamış. 210 milimetrelik yerden yüksekliğiyle boyutlarının hakkını veren aracın 465 litrelik bagajıysa önceki versiyondan 20 litre daha geniş.

Kalite hissi artırılmış

Aracın iç mekanı da dışındaki küçük ama etkili değişikliklerle güncellenmiş. Konsoldaki yeni deri döşeme kaplamalar hem kaliteli hem de elit bir görünüm sağlamış. Yeni direksiyon oldukça şık ve tıpkı ön ve arka koltuklar gibi ısıtma özelliğine sahip. Vites kolu yenilenirken, havalandırma ızgaralarındaki gri renkli kaplamalar ise artık piyano siyahı olarak sunuluyor. Gerçek derinin kullanıldığı koltuklar, siyah, bej ve taba renk seçeneklerine sahip. Son derece ferah olan iç mekanda, yüksek oturma pozisyonu ve uzun motor kaputu, aracı olduğundan da büyükmüş gibi hissettiriyor. Buna rağmen sürüş oldukça rahat. Aracın arka bölümü de makam araçlarını aratmayacak kadar diz ve baş mesafesi sunabiliyor.

130 beygirlik dizel

Araçta görev yapan 1.6 litrelik dizel motor değiştirilmemiş. 1640 kilogramlık aracı hareket ettirmede zorlanmayan motor, 130 beygir güç ve 320 nm tork üretiyor. Gücünü CVT şanzımanla ön tekerleklere aktaran motor, manuel vites değişimine de izin veriyor. Bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 11.4 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 180 kilometrelik son süratine kadar rahatlıkla hızlanabiliyor. İlk çalıştırmada biraz gürültülü olan motorun genel olarak performansı yeterli. Aracın genel yalıtımı ise oldukça başarılı. Aracın yumuşak ayarlı süspansiyon sistemi, geniş yanaklı lastiklerle birleşince virajlarda yatma eğilimi olduğunu söylemek yanlış olmak. Araç da zaten dinamik sürüşler yerine konfor odaklı aile kullanımını hedefliyor. Marka da bu yönün altını çizebilmek için yeni X-Trail’de bir dizi akıllı sisteme başvuruyor. Bunlardan ilki olan akıllı aktif sürüş kontrolü, tümseklerden geçerken freni otomatik olarak devreye alarak torku düzenliyor. XTronic şanzımanla sunulan akıllı aktif motor freni ise viraja girerken hızı azaltarak daha yumuşak bir yavaşlama sağlıyor. Akıllı yol kontrolü de virajı hissederek her tekerleğe ayrı ayrı fren uygulayabiliyor.

Ortalama tüketim 5.1 litre

Fabrika verilerine göre aracın 5.1 litrelik ortalama tüketimi değişmemiş. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.6 litre oldu. Nissan, yeni X-Trail için başlangıç fiyatını 168 bin 900 lira olarak belirlemiş. Bize konuk olan otomatik şanzımana sahip Platinum versiyonundaysa fiyat 197 bin 700 lirayı buluyor. Rakiplerle benzer bu fiyata 360 derece çevre görüş sistemi, 7 inçlik dokunmatik ekran, akıllı park sistemi, otomatik çarpışma önleyici, çapraz trafik uyarı sistemi, Bose ses sistemi, şerit takip uyarısı, trafik işaretleri tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik uzun farlar, hareketli nesne algılama sistemi, yorgunluk algılama sistemi gibi uzun bir liste eşlik ediyor.