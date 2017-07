Nissan X-Trail yeni yüzüne kavuştu

Nissan’ın orta sınıftaki amiral gemisi olan X-Trail, yeni yüzüne kavuştu. Dış tasarımı tamamen güncellenen X-Trail, 1,6 litrelik dizel motorla pazara sunulurken 162 bin 900 liradan yollara çıktı.

Nissan X-Trail’in tasarımı, ekipmanları ve teknolojileri yenilendi. Dış tasarım detayları yenilenen X-Trail’in yeni özelliklerle iç mekan kalitesi artırılırken sürüş güvenliğini destekleyen bir dizi yeni teknolojiler devreye alındı. Ayrıca yeni X-Trail ile 7 koltuk seçeneğine ek olarak 5 koltuk seçeneği de ürün gamına dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde lanse edilen yeni Nissan X-Trail, Temmuz 2017 itibariyle Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı değerlendirmede, “SUV pazarına olan ilgi ve talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Rekabetin bu denli yoğun olduğu bir ortamda X-Trail modelimizin SUV segmentindeki dünya liderliği ile gurur duyuyoruz. Avrupa ile aynı anda satışa sunduğumuz yeni X-Trail’in, yenilenen özellikleriyle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğine ve aile boyu heyecan yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

5 VE 7 KİŞİLİK VERSİYONLARI DA OLACAK

Nissan’ın en önemli modellerinden biri olan X-Trail; öncelikle beş, Eylül’den itibaren de yedi koltuklu versiyonlarıyla keyifli yolculuklar hayal eden dinamik aileleri hedefliyor. Ön tamponla bütünleşen yeni ‘V’ formlu heybetli ön ızgara, daha geniş bir tasarım ortaya koyarak, dinamik ve heyecan uyandıran bir görünüm sergiliyor. Krom ve siyah plastikle şekillenen ön ızgara X-Trail’in gövde rengiyle kontrast oluşturarak ön plana çıkıyor. Heybetli ön ızgaranın tasarımını devam ettiren yeni ön farlar yeni bumerang formlu gündüz farlarıyla tamamlanıyor. Sky Pack ve Design Pack donanım seviyelerinde halojen farlara yer verilirken Platinum donanım seviyesinde BI-LED Far Sistemi devreye giriyor. Yeni X-Trail’de BI-LED Far Sistemi, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemiyle destekleniyor. Yenilenen ve yuvarlak yerine dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farları tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

PARK SENSÖRLERİ BİLE REVİZE EDİLDİ

Yenileme kapsamında ön park sensörleri de revize edildi. Daha önce de tampona entegre olan, ancak tamamen gömülü olmayan sensörler yenileme operasyonuyla tamponlara tamamen gömüldü. Yapılan bu geliştirme Nissan’ın detaya gösterdiği özen ve kalite yaklaşımı açısından büyük öneme sahip. Tasarımı yenilenen arka tampon ilave edilen krom detaylarla daha kaliteli ve modern bir görünüm sunarken ön tampondaki sensörlerde olduğu gibi arka tampon sensörleri de optimize edildi. Yine yenileme operasyonu kapsamında arka stop grupları da elden geçirildi ve LED teknolojisiyle modernize edildi. Tüm donanım seviyelerinde sunulan alüminyum alaşımlı jantlar kalite algısını yükseltirken Design Pack versiyonunda yeni sunulan 18 inçlik jantlar yenilenen Nissan X-Trail’in dinamik tasarımını tamamlıyor. Önceki modelden alınan 19 inçlik jantlar yine en üstteki Platinum donanım paketinde standart olarak sunuluyor. Tasarımdan kaynaklanan 50 mm’lik artışla uzunluğu 4.690 mm’ye ulaşan Nissan X-Trail’in genişliği (1.830mm), yüksekliği (1.710mm) ve dingil mesafesi (2.705mm) değişmedi. Bunun dışında dış tasarımdaki değişiklikler 0,23’lik rüzgar sürtünme katsayısında da bir değişikliğe neden olmadı. Yeni X-Trail’de var olan sekiz gövde renginden altısı kullanılmaya devam edecek. Bu renklere Bakır Kahve, Magnet Kırmızı, Blazer Mavi ve Bronz Kahve olmak üzere dört yeni renk daha eklendi.

KALİTE ALGISI YÜKSELDİ

Nissan X-Trail’deki yenilikler sadece dış tasarımı kapsamıyor. İç mekanda kalite algısını daha da arttıran bir dizi güncelleme gerçekleştirildi. Nissan’ın yeni modellerinin tasarımını küresel olarak yansıtan ve tüm X-Trail versiyonlarında standart olarak sunulan yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor. D formlu alt kenarı düz direksiyon simidi giriş-çıkışları kolaylaştırırken aynı zamanda daha sportif bir his ve görünüm sunuyor. Merkezi küçültülen ve kolları inceltilen direksiyon sürücüye yüzde 17 daha fazla görüş sunarken sağ ve sol taraftaki dört yönlü kumanda düğmelerinin tasarımı da yenilendi ve daha sezgisel bir kullanım sunan yapısıyla sürücünün gözünü yoldan ayırmadan fonksiyonları kumanda etmesini sağlıyor. Kalınlığı 34 mm’den 37,5 mm’ye çıkartılan direksiyon simidi artık ele daha iyi oturuyor. Direksiyon göbeğinin alt kısmını süsleyen yeni ‘V’ formlu saten gümüş uygulama ön ızgaranın tasarımını devam ettirirken Platinum donanım seviyesinde standart olarak direksiyon ısıtma özelliği sunuluyor. Beş veya yedi koltuk olmak üzere iki farklı koltuk düzenine sahip olan Nissan X-Trail’in Platinum donanım seviyesinde deri döşeme standart olarak sunulurken şekilleri güçlendirilen koltuklar vücudu daha fazla kavrıyor. Mevcut X-Trail’de sadece ön koltuklarda sunulan koltuk ısıtma sistemi, yeni X-Trail’de ikinci koltuk sırasında da (3. Koltuk sırası hariç) Platinum donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

MÜZİK SİSTEMİ BOSE OLDU

Müşterilerinden gelen talebi değerlendiren Nissan, premium ses sistemi geliştiricisi Bose işbirliği ile Platinum donanım seviyesinde yüksek kaliteli bir ses sistemi sunuyor. Sistem; ön camın alt kenarında iki adet 25 mm’liktweeter, ön kapılarda iki adet 165 mm’likwoofer, arka kapılarda iki adet 130 mm’likmid ve stepne yuvasına gizlenen iki adet 115 mm’likwoofer olmak üzere sekiz hoparlörden oluşuyor. Sistem yine Bose marka sekiz kanallı dijital amplifikatör ve dijital ses işlemcisi tarafından besleniyor. Müşteri görüşlerine önem veren Nissan, DAB dijital radyo özelliğini Design Pack ve Platinum versiyonlarında standart olarak sunarken, ayrıca anten performansını arttırmak ve daha zarif bir görünüm sunmak üzere köpekbalığı yüzgeci formlu yeni anten bu versiyonlarda devreye giriyor.

HAREKET SENSÖRLÜ BAGAJ KAPAĞI

X-Trail’in en üst iki donanım paketinde elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bu özellik yenilenen X-Trail ile birlikte hareket sensör özelliği ile geliştirildi. Bagaj kapağını açmak için kullanıcının ayağını arka tamponun altına uzatması yeterli. Bagaj kapağının açılmasıyla geniş bir yükleme alanı ortaya çıkıyor. Akıllıca uygulanan geliştirmeler sayesinde beş koltuklu versiyonlarda 500 litre olan bagaj hacmi 565 litreye ulaşırken, yedi koltuklu versiyonların bagaj hacmi (445 litre) değişmedi. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.996 litreye kadar ulaşabiliyor. Tüm X-Trail versiyonlarında bagaj alanının kullanımını arttıran esnek bagaj sistemi standart olarak sunuluyor.

Nissan Intelligent Mobility Teknolojileri neler?

Yenilenen X-Trail’e yeni Nissan Intelligent Mobility teknolojileri eklendi. Geri manevra yaparken veya park yerinden çıkarken oluşması muhtemel kazaların önüne geçmek için ilk kez Arka Çapraz Trafik Uyarısı sunuluyor. Yaklaşan bir tehlikeye rağmen sürücünün manevrasını sürdürmesi halinde sistem sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor.

X-Trail’de 2014 yılından bu yana sunulan Çarpışma Önleyici Sistem,Yaya Algılama özelliği ile daha da geliştirildi. Aracın ön tarafında bulunan radar ve kamera ile çalışan bu yenilikçi teknoloji yayalara çarpma olasılığını en aza indiriyor.

Yenilenen Nissan X-Trail’de sunulan bir başka yeni teknoloji olarak Yokuş Kalkış Desteği (HSA) ile birlikte çalışan Sabit Durma Desteği (SSA) öne çıkıyor. Otomobili üç dakika boyunca bulunduğu pozisyonda sabit bir şekilde tutan SSA ardından el frenini otomatik olarak devreye sokuyor ve böylece sürücüye ayağını fren pedalından çekme özgürlüğü sunuyor. Sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran SSA devreye girdiğinde gösterge panelinde yeşil bir ışık beliriyor.

Yenilenen Nissan X-Trail; Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Park Yardımcısı, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ve Şerit Takip Sistemigibi teknolojilerle sürüş güvenliğini desteklerken, ailelerin en iyi yol arkadaşı olmaya devam ediyor.

Yeni Nissan X-Trail ayrıca 2014 yılında Euro NCAP’ten aldığı 5 Yıldız’ı koruyor.

130 BEYGİRLİK GÜÇ

Nissan, otoyol, şehirlerarası yollar ve şehir içi olmak üzere her tür sürüş koşulunda güvenli, konforlu ve verimlibir sürüşvaat ediyor. X-Trail, yüksek verimlilik seviyesine sahip 130 HP gücündeki 1,6 litrelik dizel motor seçeneği sunuyor. Motor seçenekleri manuel şanzıman dışında X-Tronicotomatik şanzımanla da kombine edilirken önden çekişli versiyonlar dışında dört tekerlekten çekiş seçeneği de bulunuyor.

Yeni Nissan X-Trail motor seçenekleri neler?

Motor 1.6 130PS dizel 1.6 130PS dizel 1.6 130PS dizel Şanzıman 6MT (2WD) 6MT (4WD) X-Tronic(2WD) CO 2 (g/km) 139 139 135 Karma (lt/100km) 5.3 5.3 5.1

DONANIMI NASIL?

Donanım seviyesinden bağımsız olarak her yeni Nissan X-Trail versiyonu standart olarak altı adet hava yastığı ve ABS, elektronik fren gücü dağılımı ve araç denge kontrol sistemi de dahil sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Bunun dışında hız sınırlama özelliğine sahip hız sabitleme sistemi, Bluetooth bağlantısı, otomatik klima, elektrik kumandalı/otomatik katlanan/ısıtmalı yan aynalar ve alüminyum alaşım jantlar standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak açılabilen panoramik cam tavan, deri döşemeve tavan rayları devreye giriyor. Ayrıca dış görünümü daha da çekici kılan dekoratif aplikasyonlar ve yan basamak gibi opsiyonlar dışında Nissan aksesuar koleksiyonu kapsamında bir çok yeni aksesuar yeni X-Trail’de sunuluyor.

YENİ NISSAN X-TRAIL FİYATI NE KADAR?

Eklenen özellikler ile daha donanımlı hale gelen Yeni X-Trail, lansmana özel 162 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, en donanımlı versiyon olan Platinum versiyonu ise 190 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Nissan ayrıca, Yeni X-Trail için lansmana özel 36 ay vadeli yüzde 0,99 faizle 60 bin TL kredi fırsatı sağlıyor.