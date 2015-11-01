Nissan yelken takımı denize açıldı

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Nissan’ın da destekçileri arasında olduğu Rixos Sailing Cup 2017, 10 – 13 Ekim tarihleri arasında Rixos Premium Göcek’te “Dostluk Kazansın” sloganı ile bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Nissan Yelken Takımı’nın ilk kez katıldığı yarışta 22 tekne ve 150 sporcu kıyasıya bir mücadele verdi.

Geçtiğimiz günlerde Göcek’te Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli Yeni Qashqai’nin lansmanını gerçekleştiren Nissan ekibi, bu etkinliğin ardından Rixos Sailing Cup 2017’ye katıldı. Bu yılın ilk aylarında önce takım çalışması olarak doğan bu fikir ilk defa bir yarış takımına dönüştü. Türkiye Yelken Federasyonu ve Göcek Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışta bu sene 5 ayrı parkurda yelken açıldı. IRC sınıfında yarışan Nissan Yelken Takımı, yarışı kendi sınıfında 5. olarak bitirdi. Yarışın ödül töreninde söz alan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök “Yeni Nissan Qashqai lansmanımızın hemen ardından başlayan Rixos Sailing Cup’a katıldığımız için ekip olarak çok mutluyuz. Rüzgarın ve denizin birleştiği noktada takım ruhunu hayata geçirerek başarılı bir mücadele ortaya koyduk. Böylesine başarılı bir etkinliğe katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyduk, önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer almak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğunu 3 yıl daha uzatan Nissan, heyecan uyandıran etkinliklerde yer alarak marka yatırımlarına devam ediyor. Nissan, gerek Türkiye’de gerekse global ölçekte yapılan başarılı çalışmalar neticesinde Interbrand sıralamasında son 2 yılda on sıra birden yükselerek 39. sıraya ulaştı.