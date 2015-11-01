Nissan’da eylül indirimi

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Intelligent Mobility özellikleriyle donatılmış araçlarıyla yolculuğu keyif haline getiren Nissan, yaz tatilinin ardından başlattığı indirim ve avantajlı finansman kampanyalarıyla Nissan heyecanını yollara taşımaya devam ediyor. Eylül boyunca sürecek kampanyalar ile otomobil sahibi olmak isteyenleri Nissan bayilerinde indirim, yakıt desteği, takas desteği ve kredi seçenekleri bekliyor.

Japon otomobil devi Nissan, Eylül ayına özel başlattığı kampanyalar ile Nissan heyecanını şehre taşıyor. Yaz tatilinin ardından başlatılan kampanya ile Nissan Intelligent Mobility özellikleri ile donatılmış araçlar avantajlı seçeneklerle Nissan bayilerinde yerini aldı. Kampanya kapsamında; şehrin vazgeçilmezi Micra, 3 bin 500 TL indirimle sunulurken, Nissan’ın yüksek enerjili crossover modeli Juke, cam tavan hediyeli olarak satışa sunuluyor. Ailelerin tercihi Pulsar ise Eylül ayına özel fırsatlar ile sunulurken, Navara’da ise 3.750 TL’ye varan indirimler ve 2.500 TL’lik takas indirimi Nissan bayilerinde sahiplerini bekliyor. Türkiye’nin en çok satan SUV modeli Qashqai’ye sahip olmak isteyenler de Eylül ayına özel cazip fırsatlara ek olarak, anahtar tesliminde 1.500 TL akaryakıt indirimiyle otomobil sahibi olabiliyor.

UYGUN KREDİ VE FİNANSMAN SEÇENEĞİ

Sunduğu cazip fırsatların yanı sıra 60 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayan Nissan, Micra’da %0 faiz ve 12 ay vade fırsatıyla 12 bin TL, Juke için ise %0 faiz ve 12 ay vade fırsatıyla 18 bin TL kredi imkânı sağlıyor. Pulsar ve Qashqai için 15 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla 40 bin TL kredi imkanı sağlarken, X-Trail için de %0,99 faiz oranlarıyla 36 ay vade ile 60 bin TL’ye kadar finansman kolaylığı sağlıyor. Yanı sıra Navara’da da finansman kolaylığı sağlayan Nissan, 15 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla 40 bin TL kredi olanağı sunuyor. Bu imkânın yanı sıra Navara almak isteyenler Eylül ayında aldıkları krediyi Ocak 2018’de ödemeye başlayabilecek.