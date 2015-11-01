Nissan’da Mayıs indirimleri hız kesmiyor

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Nissan, Mayıs ayına özel kampanyasıyla birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 2016 ve 2017 Nissan modelleri, yüzde 0 faiz oranlı kredi kampanyaları veya cazip nakit alım indirimleri Mayıs sonuna kadar Nissan bayilerinde yeni sahipleriyle buluşuyor.

Nissan, Mayıs ayına özel sunduğu birbirinden cazip fırsatlarla bahar heyecanı yaşatıyor. Şehrin vazgeçilmezi Micra ve enerjisiyle fark yaratan Juke 2017 modelleri, cazip nakit alım fırsatları ve yüzde 0 faiz, 15 ay vadeli 30 bin TL kredi desteğiyle Nissan bayilerinde yeni kullanıcılarıyla buluşuyor. Ailelerin gözdesi Pulsar‘da ise, 2016 modellerinde, yüzde 0 faiz 15 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanı veya peşin alım fırsatları ile birlikte yüzde 0.99 faizle 15 ay vadeli 15 bin TL kredi imkanı bulunuyor.

SUV AİLESİNDE SIFIR FAİZ

Bu yıl 10. yılını kutlayan ve segmentinin tartışmasız lideri olan Qashqai modelinde, cazip peşin alım fırsatları veya yüzde 0 faiz 15 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca nakit alım desteği, yüzde 0,99 faiz ve 15 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanı birlikte kullanılabiliyor. Dünyanın en çok satan SUV modeli X-Trail’de yüzde 0,99 faiz ve 15 ay vade kolaylığıyla 40 bin TL kredi desteği bulunuyor. Üstelik finans kampanyası ve peşin alım indirimi birlikte kullanılabiliyor. ODD tarafından “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” seçilen Navara’da 20 bin TL krediye, 20 ay için yüzde 0 faiz veya finans kampanyası yerine kullanılabilen 2.500 TL’ye varan peşin alım fırsatları Mayıs ayı boyunca Nissan bayilerinde yeni kullanıcılarını bekliyor. Nissan, Mayıs ayına özel kampanyasıyla birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 2016 ve 2017 Nissan modelleri, yüzde 0 faiz oranlı kredi kampanyaları veya cazip nakit alım indirimleri Mayıs sonuna kadar Nissan bayilerinde yeni sahipleriyle buluşuyor.