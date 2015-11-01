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Nissan’da yaz indirimleri devam ediyor

Nissan’da yaz indirimleri devam ediyor
38 saniye önce
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Otomobil sahibi olmak isteyenler için yaz fırsatlarına devam eden Nissan, Ağustos sonuna dek sürecek, tüm modellerde geçerli indirim ve avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Japon otomobil devi Nissan, Haziran’dan bu yana sunduğu fırsatlarla yaz heyecanını yollara taşımaya devam ediyor. Tüm Nissan modellerinde Ağustos sonuna kadar geçerli olacak yeni kampanyada, farklı finans seçenekleri ve indirim fırsatları sunuluyor. Kampanya kapsamında; şehrin vazgeçilmezi Micra, segmentinde lider konumda bulunan Qashqai ve yüksek enerjili Juke %7’ye varan Nissan desteğiyle tüketicilerle buluşuyor. Ağustos ayı boyunca geçerli olacak kampanyada; Micra modelinde 3 bin 500, Juke modelinde 5 bin 750, Qashqai modelinde ise 8 bin 100 TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Juke modelinde Ağustos ayı kampanyasına ek olarak Tekna paketi fiyatına Skypack paketi fırsatı sunan Nissan, 1.5 MT ve 1.6 CVT modellerinde cam tavan seçeneğini de hediye ediyor. Nissan ayrıca Micra ve Juke’da %0 faiz ve 12 ay vade fırsatına ek olarak Micra için 12 bin TL, Juke için ise 18 bin TL kredi imkânı sağlıyor.

X-TRAIL İÇİN KREDİ FIRSATI

Nissan’ın tüm modellerinde geçerli kampanyada, SUV ailesinin prestijli üyesi X-Trail ve segmentinde lider konumda bulunan Qashqai modelleri için de kredi imkânı sağlanıyor. Türkiye’nin en çok satan SUV’u Qashqai %0,99 faiz oranı ve 15 ay vadeli 40 bin TL kredi fırsatıyla sunulurken, Temmuz ayında yenilenen dünyanın en çok satan SUV’u X-Trail de %0,99 faiz oranı ve 36 ay vadeli 60 bin TL kredi imkanıyla Nissan showroomlarında sahiplerini bekliyor. Özellikle ailelerin gözdesi olan Pulsar, 2016 ve 2017 modellerinde %0,99 faiz 15 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanı sağlanırken, Navara’nın 2017 modellerinde, 40 bin TL krediye 15 ay %0,99 faiz ve 6 bin 200 TL’ye varan Nissan indirimi fırsatı bir arada sunuluyor. Ayrıca Navara Platinum 4×4 otomatik versiyonu için ek 2 bin 500 TL takas desteği ile oldukça avantajlı kampanyalı fiyat seçeneği bulunuyor.

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