Nissan Navara’nın yeni bir versiyonunu tanıttı. Navara Dark Sky Concept ismiyle görücüye çıkan model, Nissan’ın bugüne kadar geliştirdiği en akıllı pick-up.
Nissan’ın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliği ile İngiltere’de geliştirilen konsept aracı mobil astronomi laboratuvarı olarak tasarlanırken, özel olarak geliştirilen römork dünyanın önde gelen gözlem evi teleskobuna ev sahipliği yapıyor. Nissan Intelligent
Mobility vizyonunun son ürünü olarak ortaya çıkan Navara Dark Sky Concept, güvenli ve konforlu sürüş alanında otomobilleri daha yetenekli kılmak üzere geliştirilmiş olan NISSAN’ın ProPILOT sürücü destek teknolojisi ile birlikte geliyor.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TELESKOBUNU TAŞIYOR
Nissan Navara Dark Sky Concept, gökbilimcilerin görünürlüğü azaltan şehir alanlarından uzak, “dark sky” olarak adlandırılan ulaşılması zor noktalara ulaşmasını sağlayarak Avrupa Uzay Ajansı’nın yıldızları haritalamasına destek oluyor. Nissan Navara Dark Sky Concept’e bağlı römork dünyanın en güçlü teleskobu PlaneWave’e ev sahipliği yapıyor. Gelişmiş Nissan Intelligent Mobility teknolojileri teleskobun ideal gözlem ortamı için en uzak noktalara güvenle ulaşmasını sağlıyor.
190 BEYGİR GÜCÜNDE
Nissan Navara Dark Sky Concept 5.400 mm uzunluğa sahip. Römork dahil 9.680 mm uzunluğa sahip aracı harekete geçirme görevini 190 HP güç ve 450 Nm tork üreten 2,3 litre hacimli çift turbo beslemeli dizel motor üstleniyor. Gelişmiş Nissan Intelligent Mobility teknolojileri, Nissan Navara Dark Sky Concept’i sınıfının en akıllı aracına dönüştürmek için birlikte çalışıyor. En güncel Nissan Intelligent Mobility teknolojileri ile donatılan aracın kullanım amacına uygun daha güvenli bir sürüş sunması için gelişmiş sürüş destek sistemi ProPILOT güncellendi. Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Direksiyon Asistanı Teknolojilerini bir arada kullanan ProPilot daha kontrollü bir sürüş sunuyor. Araçta ayrıca Akılı Çevre Görüş Sistemi, römork alanını da tarayan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Çeki Demiri Hizalama Yardımcısı ve Nissan LEAF’ten alınan mobil batarya kiti gibi teknolojiler kullanıma sunuluyor.