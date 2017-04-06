Nissan’dan Nisan Kampanyası

06 Nisan 2017 Perşembe

Japon otomotiv devi Nissan, Nisan ayında da kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor. Nisan ayı boyunca 2016 ve 2017 Nissan modelleri, yüzde 6’ya varan cazip fırsatlar, avantajlı vade seçenekleri ve ödeme kolaylıklarıyla Nissan bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Nisan ayı boyunca Nissan bayilerine gelenleri birbirinden cazip fırsatlar bekliyor. Türkiye’de 2016 yılında gerçekleştirdiği 18 bin 365 adet satışla segmentinin tartışmasız lideri olan Qashqai’nin 2016 modellerinde yüzde 6, 2017 modellerinde ise yüzde 5’e varan indirim bulunuyor. Bu yıl 10. yılını kutlayan Qashqai’nin 2016 ve 2017 modellerinde ayrıca yüzde 0,99 faiz ve 15 ay vade kolaylığıyla 40 bin TL kredi desteği ile birlikte sunuluyor.

SUV AİLESİNDE İNDİRİM

Dünyanın en çok satan SUV’u X-Trail’in 2016 modellerinde yüzde 6, 2017 modellerinde yüzde 6’ya varan indirim fırsatı ve yüzde 0,99 faiz ve 15 ay vade kolaylığıyla 40 bin TL kredi desteği bulunuyor. Nissan, enerjisiyle fark yaratan Juke’un 2016 modellerinde yüzde 6, 2017 modellerinde ise yüzde 3’e varan indirim sunuyor. Şehrin haylazı Juke ayrıca yüzde 0 faiz fırsatıyla 12 ay vadeli 12 bin TL kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

932 LİRA TAKSİTLE PULSAR

Şehrin vazgeçilmezi Micra’nın 2016 modellerinde yüzde 6, Micra’nın 2017 modellerinde ise yüzde 3’e varan indirim fırsatı ve yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeli 12 TL kredi desteği bulunuyor. Ailelerin gözdesi Pulsar’ın 2016 modellerinde yüzde 6’ya varan indirim oranı ve 0,99 faizle 15 ay vadeli 15 bin TL kredi fırsatı Nissan bayilerinde yeni kullanıcılarıyla buluşuyor. Ayrıca 2016 Pulsar modeline, ayda 932 TL taksit tutarı ile sahip olma fırsatı sunuluyor.

NAVARA’DA 20 AY SIFIR FAİZ

ODD tarafından “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” seçilen Navara’nın 2016 modellerinde ise yüzde 10’a varan indirim fırsatı bulunuyor. Ayrıca 20 bin TL krediye, 20 ay için yüzde 0 faiz veya finans kampanyası yerine kullanılabilen peşin alımlarda 2.500 TL’ye varan indirim de Nisan ayı boyunca Nissan bayilerinde kullanıcılarını bekliyor.