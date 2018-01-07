Nissan Türkiye, 2017 yılında yüzde 8.6 büyüyerek 34 bin 822 adetlik satış rakamına ulaştı. SUV segmentinin yüzde 18 pay aldığı toplam pazarda yeniden liderliğini ilan eden marka, en çok satılan ilk 10 otomobil markası arasında yerini aldı.

Geçen seneyi zor bir yıl olarak değerlendiren otomotiv sektörü temsilcileri, dalgalı kur artışları, yeniden belirlenen oranlar ve enflasyon rakamlarıyla adeta araç fiyatlarında satranç oynadıklarını belirtiyor. Sürekli yukarı tırmanan oranlarla, karlılıktan fedakarlık ettiklerini belirten Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, yerine müdahalelerle 2017 yılında rekor kırdıklarını vurguladı. Daralan pazara rağmen Nissan Türkiye olarak pazar paylarını yüzde 3,64 arttırdıklarını ekleyen Özkök, 34 bin 822 adetlik satış rakamına ulaştıklarını belirtti. Özkök, “2017 yılında otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen istikrarlı büyümemize devam ettik ve yüzde 8,6 oranında büyüdük” dedi.

6 MODELLE BOY GÖSTERİYOR

Türkiye’de altı modelle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Özkök, “Pazarda iddialı modellerimizle tüketicilere ulaşıyoruz; Türkiye’nin tartışmasız SUV lideriyiz. C-SUV segmentinde tartışmasız lider olan Qashqai, tüm dünyada en çok satan SUV modeli X-Trail, segmentinin önde gelen aracı Navara, şehrin haylazı Juke gibi modellerimizle tüketicilerimizin hayatlarına heyecan katıyoruz. Önümüzdeki yıllar elektrikli araçların, otonom sürüşün daha çok konuşulacağı yıllar olacak. Teknoloji uzmanlığımız ile geleceğin otomotiv teknolojisine ve sürüşüne odaklandık. NISSAN Intelligent Mobility vizyonumuzla, geleceğin araçları için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu. Özkök, 2018 yılında otomotiv sektörünün üretim ve ihracata odaklanacağını, iç pazarın da bir o kadar önemli olduğunu söyledi. İç pazarda 2018 yılında 950 bin-1 milyon aralığında toplam Pazar öngörüleri bulunduğunu ifade eden Özkök, “Nissan Türkiye açısından 2018’in, yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak” açıklamasında bulundu.

850 BİNLİK PAZARIN ARALIK AYINI YAŞADIK

Türkiye’de 2017 yılında, yüzde 22’lik kur artışı ve yüksek enflasyon yaşanan bir ortamda mücadele ettiklerini belirten Sinan Özkök, ekonomiye kan veren lokomotif sektörü olarak maliyetlerinin artarken, fiyat artışlarının yüzde 15 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Özkök, ÖTV matrahlarındaki değişimin 2018’de faydalı olacağını, yeni düzenlemenin çok olumlu bir gelişme olması nedeniyle talebin artabileceğini söyledi. Aralık 2017’de showroom trafiğinin eskiye oranla çok yükselmediğini ifade eden Özkök, “Müşteriyle konuştuğumuzda beklentinin, kurların ve faiz oranlarının düşmesi yönünde olduğunu gördük. Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 136 bin seviyesinde gerçekleşti. En son 2013 senesinde 129 bin seviyelerindeydi. O senenin tamamında 850 binlik bir Pazar vardı. Bu sene 850 binlik bir pazarın aralık ayını yaşadık. Hiç böyle 950 binlik bir aralık ayı yaşanmadı. Önümüzdeki dönemde ilk 6 ayda yüksek bir talep oluşabilir.” şeklinde konuştu.

SATIŞLARIN YÜZDE 75’İ SUV

Değişen ÖTV matrahıyla birlikte Ocak 2018’de yüzde 45’lik dilime giren araç satışlarında artışın yüzde 24’ü bulacağını dile getiren Sinan Özkök, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik dilimin yüzde 53’e düşeceğini kaydederken, yüzde 60 ÖTV’li araçların ise yüzde 23’e kadar çıkacağını ekledi. Binek otomobil pazarında SUV modellerin payının yüzde 18’lere çıktığını ifade eden Özkök, SUV modellerin yıllık 130 bin adetlere dayandığını vurguladı. Özkök, “Bizimde lider olduğumuz bu segmentte, Juke 2 bin 654, Qashqai 19 bin 771, X-Trail ise 3 bin 243 adetlik satış rakamına ulaştı. Yani satışlarımızın yaklaşık yüzde 75’ini SUV ailemiz oluşturdu” dedi. Öte yandan ‘2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü’nün sahibi olan Nissan Navara, ODD tarafından da ikinci defa “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülüne layık görüldü.