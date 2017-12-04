Nissan’ın yeni SUV’u Kicks 2018’de geliyor

NISSAN, kompakt crossover segmentindeki yeni temsilcisi KICKS’in Kuzey Amerika lansmanını Los Angeles Otomobil Fuarında gerçekleştirdi. NISSAN Intelligent Mobility ve Akıllı Çevre Görüş Sistemi ile donatılan NISSAN KICKS, Haziran 2018’de Kuzey Amerika pazarındaki yerini alacak.

Japon otomotiv devi NISSAN, her geçen gün büyümeyi sürdüren ve yoğun rekabetin yaşandığı kompakt crossover segmentine yönelik yeni modeli KICKS’i, Los Angeles Otomobil Fuarı’ında tanıttı. NISSAN’ın kompakt crossover ve SUV pazarına yönelik altıncı modeli olan KICKS, Haziran 2018’de yollarda olacak.

5 FARKLI RENK UYGULAMASI

Kalın kuşaklı şişkin çamurlukları, yüksek tavanlı mimarisi ve yüksek omuz çizgisiyle karakteristik kompakt crossover duruşu sergileyen yeni NISSAN KICKS; V formlu ön ızgara, bumerang formuna sahip ön far ve arka stop lambaları ve “Wrap-around visor” adındaki tavan çizgisi gibi tasarım detaylarıyla NISSAN tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Standart olarak Akıllı Otomatik Far (I-AH) ve isteğe bağlı olarak LED farlarla donatılan NISSAN KICKS’te, farklı gövde renkleri dışında beş adet çift renk uygulaması bulunuyor.

7 INÇLİK EKRAN

NISSAN KICKS coupe formundaki tavan çizgisine karşın son derece geniş bir arka koltuk oturma alanı dışında, sınıfının en geniş bagajlarından birine sahip. KICKS’in karmaşadan uzak yalın kokpit tasarımını 7 inç büyüklüğündeki renkli ekran tamamlıyor. Söz konusu ekran akıllı telefon entegrasyonu için yaygın olarak kullanılan Apple CarPlay™ ve Android Auto™ ara yüzlerine sahip güncel bir bilgi ve eğlence sistemini bünyesinde barındırıyor. Benzersiz bir ses deneyimi için sunulan KICKS SR Premium Package ile birlikte Bose® Personal® Plus ses sistemi devreye giriyor.

1. 6 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORLA GELİYOR

Yeni NISSAN KICKS 1,6 litre hacimli dört silindirli benzinli motorla satışa sunulacak. Silindir başına dört supap veya değişken supap zamanlaması (CVTCS) gibi teknolojilere sahip olan modern motor 125 HP güç ve 155 Nm tork üretiyor. Yakıt verimliliğini destekleyen Xtronic otomatik şanzımanla kombine edilen ve gücünü ön aksa aktaran motor 7,1 lt/100 km (33 mpg) yakıt tüketiyor.

ZENGİN DONANIM PAKETİ

Zengin donanımıyla dikkat çeken yeni NISSAN KICKS’te çevre görüş sistemi gibi konfor odaklı donanımlar dışında tüm donanım paketlerinde Otomatik Acil Durum Freni de standart olarak sunuluyor. Üst donanım paketlerinde ise ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı devreye giriyor.