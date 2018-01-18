Nissan’ın elektrikli otomobil modeli olan Leaf, ön siparişe başladı. 13 bin adetten fazla sipariş alan Nissan Leaf, uygun fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yoğun siparişlerin nedeni ise Nissan Leaf’ın uygun fiyatı ve erken teslimi…

Geçen sene Japon otomobil üreticisi Nissan tarafından tanıtılan yeni Leaf, elektrikli motoruyla dikkat çekiyor. Bu yıl elektrikli otomobil Leaf ile ilgili ön sipariş almaya başlayan Nissan, beklentinin üzerinde bir taleple karşılandı. Tek bir şarjla 378 kilometre yol kat edebilen otomobile 13 bin adetlik ön sipariş geldi. Özellikle Tesla’ya büyük bir rakip olması beklenen yeni Nissan Leaf, fiyatıyla da dikkat çekiyor. Leaf’ın fiyatı ne kadar olacak derseniz. Şu an bildiğimiz kadarıyla vergiler hariç 30 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

147 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

Yeni Nissan Leaf’ın elektrikli motor gücü, 147 beygir. Aracın torku ise 320 Nm. Pil kapasitesi ise 40 kWh. Nissan Leaf’in bu kadar çok ön sipariş almasının nedenleri arasında diğer elektrikli araçlara kıyasla ucuz fiyatı ve erken teslim tarihi yer alıyor. Nissan’ın Tesla’dan farklı olarak otomobili yıl içerisinde teslim edeceğini açıklaması, Tesla’yı tercih etmeyi düşünen müşterilerin de Nissan’a yönelmesini sağladı. Eğer ön siparişlerin bu hızlı artışı devam ederse, gelecek senelerde Nissan ve Tesla’yı elektrikli otomobil sektöründe karşı karşıya görebiliriz.