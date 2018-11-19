Ödüllü Fransız: Citroen C3 Aircross

Küçük SUV pazarının yeni oyuncularından Citroen C3 Aircross, geniş iç hacmi, ödüllü tasarımı ve verimli motoruyla dikkat çekiyor. Araç 85 farklı renk kombinasyonuna sahip

GÖKHAN KARA

Otomotiv sektörünün yükselen yıldızları kuşkusuz crossover ve SUV modeller. Birbirinden iddialı tasarımları ve geniş kullanım alanlarıyla tüketicinin dikkatini çekmeyi başaran bu araçlar, her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Markaların da mesailerinin önemli bir kısmını bu alandaki modelleri ayırması, SUV pazarında ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor. Farkını tasarımıyla ortaya koyan markalardan biri de Citroen. Fransız üreticinin bu pazardaki yeni oyuncusu C3 Aircross. C3 modeli temel alınarak geliştirilen araç, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Avrupa’da yılın otomobil ödülü Autobest 2018’i kazanan araç, bu ayki konuklarımız arasında yerini aldı.

C3’ten çok daha iri görünüyor

Markanın son dönemdeki tasarım anlayışıyla şekillendirilen araç, sevimli olduğu kadar sportif bir duruşa da sahip. Yuvarlak hatları, geniş cam yüzeyleri ve yerden yüksek tasarımı aracın kullanışlılığının altını çiziyor. Marka ambleminin devamı olan krom ızgara ve tampondaki yuvarlak bölümler aracın genel tasarım özelliklerini özetliyor. 4.15 metrelik uzunluğu, 1.76 metrelik genişliği ve 1.6 metrelik yüksekliğiyle C3 modelinden oldukça iri görünen C3 Aircross, küçük SUV sınıfının ortalamalarının da üzerinde boyutlara sahip. Tavan barlarıyla birlikte yükseklik 1.65 metreye ulaşırken aks aralığı da 2.6 metreyi aşıyor.

510 litreye ulaşan bagaj hacmi

Fransız mühendisler, iddialı tasarımı iç mekanda yaşam alanına dönüştürmüş. Oldukça ferah olan iç mekan, ileri geri kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde bir üst segmenti aratmayan genişliğe ulaşıyor. Standart konumda 410 litre olan bagaj, arka koltukların öne çekilmesiyle 520 litreye kadar genişleyebiliyor. Markanın diğer modellerinden tanıdık olan kokpit, sevimli bir yapıya sahip. Gövde rengine göre iç mekanda da renkler değişiyor. 8 gövde rengi, 3 tavan rengi ve 4 renk paketiyle sunulan araç, 85 farklı kombinasyonla satın alınabiliyor. Aracın neredeyse tüm fonksiyonları 7 inçlik dokunmatik ekrandan yapılabiliyor. Bu sayede konsolda birkaç tuştan fazlası yok. Rahat koltuklar ve sürüş pozisyonu, keyifli yolculukların habercisi.

110 beygirlik benzinli

Araçta manuel şanzımana sahip 1.6 litrelik dizel motor ve 1.2 litrelik benzinli-otomatik vites seçenekleri sunuluyor. Bize 1.2 litrelik Puretech benzinli motorla konuk olan araç, 110 beygir güç ve 205 nm tork üretiyor. Gücünü EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımanla ön tekerleklere ileten 3 silindirli turbo beslemeli motor, 1203 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.6 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızıysa saatte 183 kilometre. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, yeterince esnek. Fabrika verilerine göre Aircross, benzinli motoruna rağmen 5.6 litrelik ortalama tüketim vadediyor. 45 litrelik depoyla menzil yaklaşık 800 kilometre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.4 litre oldu.

Donanım zengin

Shine donanımıyla sunulan benzinli-otomatik seçenekte 17 inçlik alaşım jantlar, ESP, hillholder, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, LED gündüz farları, viraj aydınlatmalı ön sis farları, ön/yan/perde hava yastıkları, lastik basınç uyarısı, otomatik farlar, park sensörü, kaydırılabilen arka koltuklar, otomatik klima, katlanır aynalar, 7 inçlik dokunmatik ekran, mirror screen, navigasyon, yol bilgisayarı, USB, 3 D görünümlü arka farlar, tavan barları, parlak siyah yan aynalar, SUV görünümlü çamurluk koruyucu ve gövde altı çıtası, parlak siyah B sütunu ve arka kelebek camı çerçevesi, parlak siyah far çerçeveleri, uçak tipi park freni gibi uzun bir liste yer alıyor.