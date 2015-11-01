Opel 2024 itibariyle binek modellerini elektrikle birleştirecek

Opel PACE! planını açıklayan üretci, 2020’de kârlılığa dönüş yapacak. 2024 yılı itibariyle bütün binek otomobillerde elektrikli opsiyon mevcut hale getirecek olan Opel, küresel çapta önemli fırsatlar sunan pazarlara ihracat seçeneklerini değerlendirecek ve Opel/Vauxhall hafif ticari araç faaliyetlerini güçlendirecek

Opel Automobile GmbH CEO’su Michael Lohscheller markaya finansal güç getirecek ve sürdürülebilir rekabet gücü ile birlikte büyüme de sağlayacak PACE! stratejik planını açıkladı. Tüm PACE! girişimleri 2020 itibarı ile serbest nakit akımını sağlayacak faaliyet karını yüzde 2’ye çıkaracak. Bu oran 2026’da yüzde 6’ya yükselecek. Groupe PSA ile güçlerin birleştirilmesi 2020’de 1,1 milyar euro değerinde yıllık sinerji sağlayacak, bu miktar 2026’da 1,7 milyar euro’ya yükselecek. Atılan tüm adımlar kar-zarar dengesinin elde edildiği satış rakamını 800 bin adet Otomobil satışında yakalama amacına destek verecek. Böylece pazar koşulları ne olursa olsun her durumda kârlı bir iş modeli yaratılacak.

ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEK OLACAK

Groupe PSA’nın sahip olduğu teknolojilere erişimi sayesinde, Opel/Vauxhall Avrupa’nın CO2 lideri olacak. 2024’te Avrupa’da pazara sunulan tüm binek otomobillerde elektrikli motor seçeneği bulunacak. Sunulacak modeller arasında tamamen elektrikli, plug-in hybrid ve verimli içten yanmalı motorlar bulunan seçenekler olacak. 2020’de Opel/Vauxhall pazara dört elektrikli otomobil sunmuş olacak. Plug-in hybrid Grandland X ve tamamen elektrikli yeni nesil Corsa bunlardan sadece ikisi.

OTOMOBİL BAŞINA 700 EURO EK KÂR

Şirket 2020’de sattığı her otomobil için giderleri 700 euro düşürerek rekabet gücünü de artıracak, Pazarlama faaliyetlerinin verimliliği artırılarak giderler yüzde 10 oranında azaltılacak. Genel olarak bürokrasi azaltılarak genel ve yönetim giderlerinin gelire oranı yüzde 5,6’dan 4,7’ye çekilecek. Ayrıca Şirket maaş giderleri/gelir oranında da sektör lideri olmayı hedefliyor. ARGE ve sermaye harcamalarını da 2020 itibarı ile otomotiv getirileri, üretim ve yönetim süreçlerinin yüzde 7-8’i olacak şekilde optimize edecek. 2022 itibariyle ortaya çıkması planlanan 1,2 milyar euro değerindeki işletme sermayesi de bu sinerjiye katkı sağlayacak.

PSA’NIN SUV ÜRETİM MERKEZİ

Üretim tesislerinin rekabetçi gücünün artırılması daha fazla üretim talebini ve önümüzdeki 10 yıl süresince daha yüksek kapasite kullanım oranını beraberinde getirecek. Groupe PSA’nın CMP ve EMP2 platformları tüm OPEL/Vauxhall fabrikalarında üretilebilir hale gelecek. Başlangıçta, EMP2 temelli SUV 2019’dan itibaren Eisenach’ta üretilmeye başlanacak. Rüsselsheim’da ise EMP2 temelli D segmenti bir otomobil üretilecek. Opel/Vauxhall üretim tesislerinde talebin değişmesi doğrultusunda GM’den Groupe PSA motor ve şanzımanlarına geçiş yapılacak.

PACE PLANI HAZIR

Opel CEO’su Michael Lohscheller: “PACE! bizim potansiyelimizi güçlü şekilde ortaya koymamızı sağlayacak. Bu plan şirketimiz için kritik önem taşıyor. Bu sayede çalışanlarımızı pazar şartları zorlaşsa da koruyabileceğiz ve Opel/Vauxhall markamızı sürdürülebilir kârlılığa sahip, Elektrikli ve küresel bir Şirket haline getirebileceğiz. Geleceğimizi güvence altına alacağız ve Groupe PSA’nın gelişimine Alman detaycılığı ile destek vereceğiz. Plan şimdiden uygulanmaya başladı ve tüm ekibimiz hedeflerimize ulaşmak için hazır ve istekli görünüyor” dedi. Plan açık şekilde tüm fabrikaların faaliyetini sürdürmesini ve işten zorunlu olarak çıkarmaların önüne geçmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda gerekli işgücü giderlerinin azaltımı iyi planlanmış çözümler ile gerçekleştirilecek. Bunların arasında yaratıcı çalışma zamanı konseptler, gönüllü programlar ve erken emeklilik planları bulunuyor. Tüm yeni Opel/Vauxhall otomobilleri Groupe PSA’nın küresel kapasite merkezi haline gelecek Rüsselsheim’da tasarlanacak. Yakıt hücreleri ve bazı otomatik sürüş teknolojileri ve sürücü destek sistemleri gibi birincil uzmanlık alanları belirlenmiş durumda. Bu Alman mühendislik kalitesinin ve ulaşılabilir yeniliklerin sunulmaya devam edeceğinin bir garantisi. Tüm bunlarla birlikte, binek otomobilllerde Opel/Vauxhall’un kullandığı platform sayısı 2024’ten itibaren 9’dan 2’ye indirilecek. Ayrıca motor-şanzıman seçenekleri 10’dan 4’e inerek k optimize edilecek. Lohsceller: “mimari ve motor-şanzıman seçeneklerini optimize etmemiz geliştirme ve üretim karmaşıklığını önemli ölçüde giderecek. Böylece önemli sinerjiler yakalayıp, kârlılığa katkı sağlayacağız, dedi.

PSA MİMARİSİNE GEÇİŞ 2024’TE

Opel/Vauxhall verimli ve esnek Groupe PSA Otomobil mimarisine en başta planlanandan daha hızlı geçiş yapacak. 2024’ten itibaren tüm Opel/Vauxhall binek araç modelleri Groupe PSA ortak mimarisine sahip olacak. İlk sırada 2018’de gelecek Combo ve 2019’da gelecek yoğun talep gören yeni nesil Corsa var. Bu model istikrarlı olarak her sene bir büyük model sunumu ile devam edecek. 2020’de Opel/Vauxhall pazara 9 yeni model sunmuş olacak. Böylece Opel/Vauxhall’un fiyat belirleme gücü artacak ve bu alandaki en üst değerlere dört puan daha yaklaşacak.