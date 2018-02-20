Opel Combo ister 5 ister 7 kişilik

Hafif ticari araç segmentine uzun bir süredir ara veren Opel, Combo’ya yeniden can verdi. Markanın PSA’a grubuna geçmesiyle birlikte hafif ticari araç segmenti yeniden harekete geçti. 5 ve 7 kişilik versiyonlara sahip olacak olan Combo 2 bin 693 litreye kadar taşıma kapasitesine de sahip olacak.

Opel tamamen yenilenen hafif ticarisi Combo ile model atılımını sürdürüyor. Combo’nun binek versiyonu Combo Life, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek kusursuz bir aile otomobili. Combo’nun beşinci nesli tamamen yeni bir mimari üzerinde yükseliyor. Alman Otomobil üreticisinin yeni hafif ticarisi geniş ve kullanışlı. İhtiyaca uygun şekilde yeni Combo beş ya da yedi koltuklu olacak şekilde kısa (4,40 m.) ve uzun (4,75 m.) versiyonda sipariş edilebilecek. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Yeni Combo, gerçekleştirmeyi sürdürdüğümüz ürün atılımında kritik bir rol oynuyor. Yeni modelimiz tüm ihtiyaçlara yanıt vermesi ve geniş hacmi ile ailelerin ilgisini çekecek. Ayrıca bir Opel’den beklenecek şekilde seyahati daha güvenli ve keyifli kılacak ultra modern sürüş destek sistemlerini de bu modelimizde sunacağız” dedi ve ekledi; “Yeni modelimizin markamızın gücüne güç katacağına ve hafif ticari segmentine güçlü dönüş yapmamıza destek vereceğine inancımız tam.”

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Yeni Opel Combo, sınıfında sunulan yüksek teknoloji güvenlik ve konfor özelliklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Opel, müşterilerinin talebi doğrultusunda günlük sürüşü daha güvenli kılmak için birçok yeniliğini Combo’da sunmaya karar verdi. Head up Display: Sürüş için kritik bilgileri sürücünün gözünün önüne yansıtan sistem, sürücünün gözünün sürekli yolda kalmasını sağlıyor. Otomatik Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi: Bu sistem sadece sesli ve görsel uyarı yapmıyor aynı zamanda sürücü hızlı tepki vermezse otomatik olarak fren de yapıyor. Opel Eye Ön Kamera Sistemi: Opel’in Astra, Corsa ve Mokka X gibi modellerinden tanınan sistem yolu takip ederek, Hız işareti tanıma ve şerit takip sistemleri gibi özellikleri destekliyor. Otomatik Cruise Control: İhtiyaç halinde önde seyreden aracın hızına uyum sağlıyor. Akıllı Hız Adaptasyonu: Bu sistem hız işareti tanıma sisteminde yeni bir hız sınırı geldiğinde sürücüyü uyarıyor. Eğer Cruise control ya da hız sınırı aktif ise sürücüye yeni hıza uyum sağlamak isteyip istemediği soruyor. Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi: Sistem sürüş tarzını takip ederek sürücünün yorgunluk seviyesini tespit ediyor ve ihtiyaç halinde ara vermesini tavsiye ediyor.

597 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Beş koltuklu standart versiyon 597 litre bagaj kapasitesi sunuyor. Daha fazla bagaj hacmine ihtiyaç duyanlar ise 850 litre bagaj hacmi sunan yedi koltuklu uzun versiyonu tercih edebilecekler. Yeni Combo’nun binek versiyonu Combo Life sadece geniş ve kullanışlı bir aile aracı değil, ihtiyaç durumunda hafif ticari araç rolünü de üstlenebiliyor. Arka koltukları katlandığında standart versiyonun bagaj hacmi 2.126 litreye kadar çıkıyor. Uzun versiyonda ise arka koltuklar katlandığında çarpıcı 2.693 litre bagaj hacmine ulaşılabiliyor.

BENZİNLİ VE DİZEL SEÇENEKLERİ OLACAK

Kaputun altında Opel Combo müşterileri turbo benzinli ve dizel motorlar arasından tercih yapabilecekler. Bütün seçenekler sürüş keyfi ve yakıt ekonomisini dengeleyecek şekilde tasarlandı. Bu verimli motorlara beş ve altı ileri manuel şanzımanın yanı sıra sınıfında ilk defa sekiz ileri otomatik şanzıman seçeneği de eşlik edecek.