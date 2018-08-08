Teknolojisiyle öne çıkıyor

Crossover pazarının iddialı oyuncularından Crossland X, şık tasarımı ve zengin donanımıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Araçta kullanılan dizel ünite, düşük tüketimiyle öne çıkıyor

GÖKHAN KARA

Alman otomotiv üreticisi Opel, SUV-B segmentindaki Mokka X’in yanını bir de crossover model ekledi. Crossland X isimli yeni araç, yerden yüksek karoseri ve teknolojisiyle sınıfının iddialı araçları arasında yer alıyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Crossland X, 1.6 litrelik dizel motoru ve zengin donanımıyla öne çıkıyor. Sadece 2 çeker olarak sunulan araç, benzer boyutlardaki Mokka X modelinden tamamen farklı bir tasarıma sahip.

DİREKSİYON BİLE ISITMALI

4.21 metrelik uzunluğu, 1.76 metrelik genişliği ve 1.6 metrelik yüksekliğiyle sınıfının iri modellerinden olan Crossland X, 2,6 metrelik aks mesafesiyle de oldukça dengeli bir tasarıma sahip. Şık tasarımıyla öne çıkan araç, geniş hava girişli ızgarası ve yüksek motor kaputuyla güçlü bir duruşa sahip. Sınıfının sportif üyelerinden olan araç, arkaya doğru yükselen omuz çizgisiyle kaslı bir görünüm vadediyor. 17 inçlik alaşım jantlarla donatılan aracın arka tasarımındaysa genele oranla sade çizgiler tercih edilmiş. Aracın iç mekanı da yenilikler içeriyor. Son derece kaliteli olan kokpitte 7 inçlik Intelli Link dokunmatik ekran, hem altında da elektronik klimanın kumanda birimleri yer alıyor. 3.5 inçlik renkli gösterge paneli, paketle sunulan ısıtmalı direksiyon ve ön koltuklar gibi lüks öğeler de unutulmamış.

ŞERİT İHLALİNİ UYARIYOR

Aracın iç mekanında sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 410 litrelik bagaj da oldukça geniş. Araçta akıllı hız sabitleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi, sürüşe duyarlı full LED ön farlar, ön-arka park sensörü gibi sınıfı için oldukça zengin bir donanım listesi standart olarak yer alıyor. Güvenlik sorunu olmaması için marka araçta düz hat denge kontrolü, virajda fren desteği gibi gelişmiş donanımlar listeye eklenmiş.

ORTALAMA 100 KM’DE 3.9 LİTRE TÜKETİYOR

Bize yeni nesil 1.6 litrelik turbo beslemeli motorla konuk olan Crossland X, gücünü ön tekerleklere iletiyor. 1214 kilogramlık otomobili rahatlıkla hareket ettiren motor, 99 beygir güç ve 254 nm tork üretiyor. Araçta görev yapan 6 manuel şanzıman, kısa oranları ve yumuşak geçişleriyle rahat bir kullanıma sahip. Bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 11.6 saniyede tamamlayan araç, saatte 180 kilometre sürate ulaşabiliyor. Yüksek tork sayesinde ara hızlanmalarda da başarılı sonuçlar veren araç, tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılmış. Çok zorlanmadığı sürece izinden çıkmayan araç, sportif tatlar verebiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.9 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 5.1 litre oldu. Sabit hızlı otoyol sürüşlerinde tüketimi fabrika verilerine kadar düşürmek zor değil.

DONANIMDA YOK YOK

126 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla (1.2 litre benzinli, Enjoy) satışa sunulan Crossland X’i dizel motorla tercih edenler en az 131 bin 900 lira ödemek durumunda. Bize konuk olan üst donanım seviyesine sahip dizel versiyon ise 162 bin 800 liralık etiket taşıyor. (AĞUSTOS 2018) Araçta ESP, TCPlus, yokuş kalkış desteği, motor tork kontrolü, gelişmiş savrulma denge kontrolü, sürüşe duyarlı Full LED farlar, LED arka farlar, 180 derece panoramik geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ön/arka park sensörleri, gelişmiş park pilotu, head-up display, yaya tanıma özelliğine ime aktif acil frenleme sistemi, yorgunluk tespit sistemi, ön çarpışma ikazı, 17 inç alaşım jantlar, şerit ihlal uyarı sistemi, trafik işareti tespit sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 7 inçlik dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi gibi uzun bir liste yer alıyor.