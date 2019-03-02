Opel Crossland X’e dizel otomatik geldi

Crossland X, 2019 model 1.5 120 Hp Turbo dizel 6 ileri otomatik vites seçeneğiyle Opel severlerin beğenisine sunuldu. Crossland X, özel lansman kampanyası, finansman seçenekleri ve mevcut benzinli 1.2 110 Hp otomatik vites seçeneği ile birlikte SUV meraklıları için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Alman otomobil üreticisi Opel’in, 2017’de Euro NCAP tarafından sınıfının en güvenlisi seçilen SUV modeli Crossland X’te yeni satışa sunulan 1.5 litre Turbo dizel motor seçeneği 3750 devirde 120 Hp güç üretirken, 1750 devirde 300 Nm tork sağlıyor. Altı ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen motor, konfor ve performans konusunda iddiasını ortaya koyuyor.

Crossland X’in giriş donanım seviyesinden itibaren satılan yeni motor-şanzıman seçeneğinin iddialı olduğu bir diğer alan ise yakıt ekonomisi. Dizel-otomatik seçeneği ile Crossland X’in tüketim değerleri şehir içinde 4,4 l/100km, şehir dışında 3,8 l/100 km ve ortalama 4,0 l/100 km olarak açıklandı. Dizel-otomatik Crossland X bu değerlerle 0-100 hızlanmasını da 11,5 saniyede tamamlıyor.

PACE! stratejik planı doğrultusunda Avrupa’da düşük emisyon konusunda lider olmayı hedefleyen Opel, Crossland X’te sunmaya başladığı yeni 1.5 120 hp dizel motoruyla bu alandaki kararlılığını da kanıtlıyor. En güncel Euro 6.2 emisyon sınırlamalarını tamamen karşılayan motor, kilometre başı ortalama 105 gr. emisyon değerine sahip.

Kullanışlı yapısı, geniş bagaj hacmi ve üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Crossland X’in dizel otomatik seçeneği 149 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla Opel Showroomlarında satışta.

Opel, Crossland X’te tercihini benzinli motorlardan yana kullanmak isteyen müşterileri için ise 1.2 110 Hp benzinli otomatik seçeneği de sunmayı sürdürüyor. Benzinli Crossland X’in başlangıç fiyatı 137 bin 400 TL olarak açıklandı Ayrıca tüm Crossland X modellerinde Mart ayına özel 11 bin 500 TL’ye varan indirimli fiyatlara ek olarak müşteriler 2 bin TL takas desteği ile birlikte 60 bin TL, 20 ay, yüzde 0.99 faizli cazip kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor.