Euro NCAP, 2017’nin segmentlere göre en güvenli otomobil listesini yayımladı. Opel’in B Crossover modeli Crossland X, kendi sınıfında güçlü rakipleri arasından sıyrılarak öne çıkmayı başardı.

Euro NCAP, 2017’nin segmentlere göre en güvenli otomobil listesini yayımladı. Opel’in B Crossover modeli Crossland X, kendi sınıfında güçlü rakipleri arasından sıyrılarak öne çıkmayı başardı. Yetişkin Yolcu koruması, Çocuk Yolcu koruması, Yaya Güvenliği ve

Güvenlik Yardımcısı Özelliklerinden oluşan dört değerlendirme alanının tümünde başarılı oldu. Crossland X’in özellikle yan çarpışma testlerinde hem Yetişkin Yolcu hem de Çocuk Yolcu korumasından tam not alması en güvenli seçilmesinde önemli bir rol oynadı.

GÜVENLİK DONANIMI ZENGİN

Şerit İhlali Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti Tespit Sistemi gibi giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulan güvenlik sistemlerinin yanı sıra, yeni Opel Crossland X sürüşü daha da güvenli hale getiren birçok yeniliğe sahip. Geliştirilmiş Sürüşe Duyarlı Full LED Ön Farlar, Yaya tanıma özelliği ile Aktif Acil Frenleme Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, 180o Panoramik Geri Görüş Kamerası ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi ek özellikler de üst donanım seviyelerinde sunuluyor.

96 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Dışarıdan bakıldığında kompakt içeriden bakıldığında ferah ve çok yönlü olan Opel Crossland X, çift renkli yapısı ve havalı SUV görünümü ile B segmentine iddialı giriş yaptı. Avrupa genelinde satışa sunulduğundan itibaren kısa sürede 80 bin sipariş alan yeni model, ülkemizde 96 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.