Opel Insignia Exclusive oldu

Opel, amiral gemisi Insignia’da Exclusive donanım seviyesini satışa sundu. En üst donanım seviyesi olarak konumlanan Exclusive’de müşteriler Insignia’da opsiyonel olarak sunulan tüm özelliklere sahip olabilecekler.

Insignia’nın bu donanım seviyesinde standart olarak sunulan konfor özellikleri arasında, masaj özellikli ve ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik katlanır yan aynalar, Sunroof, 8″ Dokunmatik Renkli Ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve Bose premium ses sistemi bulunuyor. Konfor kadar güvenlik özellikleri ile de öne çıkan Insignia’da Exclusive donanım seviyesi ile Head-up display, Otomatik (Adaptif) Hız Sabitleyici, Gelişmiş Park Pilotu, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akan Trafik Uyarı Sistemi ve 360 derece kuş bakışı kamera sistemi de standart olarak sunuluyor.

15 ÖZEL RENK BİLE VAR

Insignia, Exclusive donanım seviyesinde teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra görüntüsüyle de fark yaratıyor. Bu donanım seviyesinde Deri düz tabanlı direksiyon simidi, siyah iç tavan kaplaması, alaşımlı spor pedallar, direksiyon arkası vites değiştirme pedallarını içeren OPC Line iç tasarım paketi ve OPC Line dış tasarım paketiyle geliyor. Avrupa genelinde bugüne kadar satılan 100 bin yeni Insignia’dan tamamen farklı görünmeyi arzu eden müşteriler ise sadece Exclusive donanım seviyesinde sunulan 15 özel renk seçeneğinden birini opsiyonel olarak tercih edebilecek. Tornado Mavisi, Karmen Kırmızı, Dinamik Turuncu gibi sıradışı renklere kişiselleştirme meraklıları 20 bin TL fark ile sahip olabilecekler.

232 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Insignia’da, Exclusive donanım seviyesi 232 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta.