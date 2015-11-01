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Opel Insignia Grand Sport Türkiye’de

Opel Insignia Grand Sport Türkiye’de

Yeni Opel Insignia Grand Sport, yüzde 10 yakıt ekonomisiyle geldi. Aracın başlangıç fiyatı ise 122 bin 900 lira olarak belirlendi. Opel mühendislerinin yeni Insignia Grand Sport’u geliştirirken ana hedeflerinden birisi gerçek sürüş şartlarında en yüksek yakıt ekonomisini sağlamaktı. Elde ettikleri sonuç ise çarpıcı. NEDC (New European Driving Cycle) testinin yerini 2017 sonbaharından itibaren alacak WLTP […]

44 saniye önce -
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Yeni Opel Insignia Grand Sport, yüzde 10 yakıt ekonomisiyle geldi. Aracın başlangıç fiyatı ise 122 bin 900 lira olarak belirlendi.

Opel mühendislerinin yeni Insignia Grand Sport’u geliştirirken ana hedeflerinden birisi gerçek sürüş şartlarında en yüksek yakıt ekonomisini sağlamaktı. Elde ettikleri sonuç ise çarpıcı. NEDC (New European Driving Cycle) testinin yerini 2017 sonbaharından itibaren alacak WLTP testleri yeni modelin bir önceki modele kıyasla yüzde 10’a varan yakıt ekonomisi sağladığına işaret ediyor. En son 1997 yılında güncellenen NEDC testleri, baş döndürücü hızda gelişen günümüz otomobil teknolojilerini hesaba katmadığı, gerçek sürüş şartlarındaki tüketim ve emisyon değerlerini doğru değerlendiremediği için eleştiriliyordu. WLTP ise güncel teknolojileri ve günlük sürüş koşullarını dikkate alarak hazırlandı. Böylece yeni Insignia, sürücüsüne gerçek şartlarda yakıt ekonomisi sağladığını gösterdi.

FAZLA KİLODAN KURTULDU

Araç, yeni nesil yüksek verimli motor seçenekleri ve sürtünmesi optimize edilmiş şanzımanlarıyla öne çıkarken, 0.26 gibi çarpıcı bir sürtünme katsayısına sahip aerodinamik tasarımı da dikkat çekiyor. Insignia Grand Sport’un 175 kilograma (Sports Tourer modelinde 200 kilogram) kadar hafiflemeye imkan veren tamamen yenilenmiş mimarisiyle ön planda. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Otomotiv dünyasındaki değişikliklere en hızlı ayak uyduran öncü bir şirket olarak yeni Insignia modelimizin WLTP test sonuçlarını kamuoyu ile yasal zorunluluk gelmeden önce paylaşacağız” dedi. Haziran 2017 itibarı ile ülkemizde satışa sunulan yeni Insignia Grand Sport 122 bin 900 TL baz fiyatı ile satışta. Ülkemizde yoğun rağbet gören 1.6 dizel otomatik seçeneği ise 148 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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