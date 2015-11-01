Opel Insignia’ya 210 beygirlik dizel

Opel’in kısa bir süre önce yenilediği Insignia yeni biTurbo dizel motora kavuştu. 2.0 litrelik dizel ünite 210 beygir güç üretirken maksimum torkuda 480 NM. 8 ileri otomatik şanzımanla pazara girecek olan model 4 çeker olacak. Araç Türkiye pazarına Kasım sonunda dahil olacak.

Yeni geliştirilen 2.0 dizel motor 4.000 devirde 210 hp güç üretirken, iki aşamalı turbosarjı sayesinde 480 Nm gibi yüksek bir tork değerini 1.500 devirden başlayarak sağlıyor (Insignia Grand Sport 2.0 BiTurbo için NEDC verileri: şehir içi 8.7 l/100 km, şehir dışı 5.7 l/100 km, ortalama 6.9 l/100 km, CO2 emisyonu 183 g/km). Yeni Insignia BiTurbo 0’dan 100’e 7,9 sn’de ulaşıyor ve 233 km/s maksimum hıza sahip. Elbette böylesi bir gücün yola akıllı şekilde aktarılması gerekiyor. Bu nedenle en güçlü dizel seçenek standart olarak ilk defa yeni Insignia ile birlikte sunulan hızlı geçişlere sahip 8 ileri otomatik şanzıman ve yüksek teknoloji tork vektörleme özelliğine sahip dört çeker ile birlikte sunulacak.

2018 SONBAHARINDA TÜRKİYE’DE

Güçlü karakteri ve verimliğinin yanı sıra yeni motor, rafine tasarımı ve sessizliği ile de öne çıkıyor. Opel mühendisleri dizel motorlara özgü titreşim ve sesleri azaltmak için dökme demir krank mili, denge şaftı ve iki parçalı yağ karteri kullandılar. Yeni geliştirilen dört silindirli BiTurbo motor Opel’in 2018 sonbaharından itibaren tüm yeni modeller için bağlayıcı hale gelecek Euro 6.2 emisyon şartlarını şimdiden yerine getiren ilk motoru. Ayrıca Opel, açıklanması zorunlu NEDC verilerinin yanı sıra, önümüzdeki sonbaharda açıklanması zorunlu hale gelecek WLTP verilerini de şimdiden müşterileri ile paylaşıyor (Insignia Grand Sport 2.0 BiTurbo WLTP yakıt türetim aralığı 12.2-6.2 l/100 km, karma 8.0-7.5 l/100 km, 209-196 g/km CO2). Gerçek sürüş şartlarını ve farklı sürüş tarzlarını dikkate alan WLTP, müşterilerin yeni bir otomobil alırken muhtemel yakıt tüketimlerini tahmin etmeleri için daha fazla yardımcı olacak.