Opel Mokka X 4×4 Benzinli Testi

Hem güçlü hem 4X4

Opel’in küçük SUV’si Mokka, yeni ismiyle çok daha fazlasını sunuyor. Test konuğumuz olan model 4×4 seçeneğini de sunuyor. Yeni nesil 1.4 litrelik benzinli ünitede 4 tekerlekten çekiş sistemini standart sunan araç, otomatik şanzımanıyla da konfor vadediyor

GÖKHAN KARA

Otomotivde 2000’lik yılların trendi olan SUV’lar, son yıllarda gittikçe küçülmeye başladı. Daha çok önden çekiş sistemini kullanan ve crossover adı verilen bu yeni sınıf, kompakt boyutlarla şehiriçi manevralarında avantaj sağlarken yerden yüksek yapısıyla da diğer araçlara tepeden bakmak isteyenlerin taleplerini yerine getiriyor. Alman otomotiv üreticisi Opel, SUV-B segmentine giriş yaptığı Mokka ile sınıfının iddialı modelleri arasında yer alıyor. Kısa bir süre önce yenilenen araç, artık Mokka X ismiyle yollarda boy gösteriyor. Bu haftaki konuklarımızdan olan araç, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip otomatik vitesli benzinli motoruyla iddialı bir kombinasyon vadediyor.

18 inç jantlar üzerinde duruyor

Şık tasarımıyla öne çıkan Mokka X, geniş hava girişli ızgarası ve yüksek motor kaputuyla güçlü bir duruşa sahip. Sınıfının sportif üyelerinden olan araç, arkaya doğru yükselen omuz çizgisiyle kaslı bir görünüm vadediyor. 18 inçlik alaşım jantlarla donatılan aracın arka tasarımındaysa genele oranla sade çizgiler tercih edilmiş. Markanın diğer modellerini andıran iç mekan oldukça kaliteli. Bolca tuşun ev sahipliği yaptığı orta konsolda ergonomi iyi seviyede. Aracın iç mekanında sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Multimedya sisteminin çalışma karakteri başarılı, klimanın soğutma gücü de beğenimizi kazandı. 356 litrelik bagaj da sınıf standartlarında.

Gücü yerinde tam 152 beygir

Bize yeni nesil 1.4 litrelik turbo beslemeli motorla konuk olan Mokka X, gücünü 4 tekerleğiyle birden yola aktarıyor. 1481 kilogramlık otomobili rahatlıkla hareket ettiren motor, 152 beygir güç ve 245 nm tork üretiyor. Araçta görev yapan 6 ileri otomatik şanzıman, sarsıntısız ve net geçişleriyle konfor seviyesini artırıyor. Bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan araç, saatte 193 kilometre sürate ulaşabiliyor. Yüksek tork sayesinde ara hızlanmalarda da başarılı sonuçlar veren araç, tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılmış. Çok zorlanmadığı sürece izinden çıkmayan araç, limitleri aşıldığında arkasını hafifçe bırakıyor. Güvenlik sorunu olmaması için marka araçta düz hat denge kontrolü, aktif devrilme uyarısı, virajda fren desteği gibi gelişmiş donanımlar listeye eklenmiş. Aracın yerden yüksekliği de 179 milimetre olarak belirlenmiş. 4 tekerlekten çekiş sisteminin başarılı çalışma karakteri, yol tutuş yeteneğini de belirgin şekilde artırıyor.

Mokka X tüketimi nasıl: Ortalama da 6.5 litre

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.5 litre. 53 litrelik depoyla menzil 815 kilometreyi aşıyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 7.5 litre oldu. Sabit hızlı otoyol sürüşlerinde tüketimi fabrika verilerine kadar düşürmek zor değil. Opel’in yeni Mokka X için belirlediği başlangıç fiyatı 87 bin 600 lira (1.6 litre benzinli, Enjoy). 4 tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte sunulan 1.4 litrelik motora sahip konuğumuz ise, üst donanım ve otomatik vitesle birlikte 121 bin 500 liralık etiket taşıyor.