Opel Yeni Insignia Sports Tourer’i sundu

Opel Yeni Insignia Sports Tourer modelini gün yüzüne çıkardı. Bir önceki verisyona göre 100 litre artan bagaj hacmi ve elektrikli bagaj kapağına kavuşan Insignia Sports Tourer, 4 çeker özelliğini de sunuyor.

Tamamen yenilenmiş Opel yeni Insignia Sports Tourer çok formda görünüyor. Büyük bir coupe’nin sportif özelliklerini ve gerçek bir amiral gemisine yakışan şekilde ferahlık ve güvenlik özelliklerini bir araya getirecek. İkinci nesil Insignia, nefes kesen hatları, bir önceki modelden 100 litre artırılarak 1.640 litreye ulaşan bagaj hacmi ve Opel IntelliLux LED® Matrix farları ve ultra modern sürücü destek sistemlerinden, havalı head-up display’e yüksek teknoloji çözümleri ile göz dolduruyor. Yeni amiral gemisi, 2.0 dizel otomatik motoruyla sekiz ileri otomatik şanzıman ve tork vektörleme özellikli akıllı dört çeker sistemi gibi özelliklere sahip Rüsselsheim’da üretilecek ilk otomobil olacak. Yeni Insignia Sports Tourer 7 Mart 2017 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda meraklıları ile buluşacak. Ülkemizde ise 21-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Autoshow’da görücüye çıkacak. Yeni Insignia Sports Tourer, motor-şanzıman seçeneği ve donanım seviyesine bağlı olarak bir önceki modelden 200 kilograma kadar daha hafif. Bu hafif materyaller ve verimli tasarım sayesinde mümkün oldu. Sürücünün alçak oturma pozisyonu ile bir araya geldiğinde sürüş dinamiklerinde gözle görülür bir iyileşme sağlanıyor. Daha önce Rüsselsheim’dan çıkan hiçbir station wagon bu kadar çevik olmamıştı. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, “Yeni amiral gemimiz sürüşü daha güvenli ve rahat kılan, herkesin ulaşabileceği üstün teknolojileri içeriyor. Ferah iç alanı gerçekten çarpıcı. İster iş, ister tatil amaçlı olsun, yeni Insignia Sports Tourer her türlü ulaşım ihtiyacını karşılamaya hazır. Ayrıca sürüş tecrübesi de çok dinamik. Yeni modelimiz bir önceki modele kıyasla daha ince ve opsiyonel olarak sunulacak olan en yeni nesil FlexRide şasi sistemine sahip” dedi.

DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ

Yeni Insignia Sports Tourer, kardeşi Grand Sport’ta açıklanan tüm öncü teknolojilere sahip olacak. Özellikle bir önceki modelinden daha hızlı ve keskin yeni nesil Opel IntelliLux LED® Matrix farları öne çıkıyor. Şerit takip özelliğine sahip şerit ihlali uyarı sistemi güvenliği daha da artırıyor. Ayrıca, yeni Insignia aktif motor kaputuna sahip ilk Opel olacak. Bir çarpışma anında motor kaputu milisaniyeler içinde açılıyor ve motorla araya mesafe koyarak yayalara ekstra güvenlik sağlıyor. Yeni modelin opsiyonel olarak alınabilen AGR sertifikalı premium koltukları, masaj, havalandırma ve hafıza özellikleriyle daha rahat bir sürüş sağlıyor. Dahası aynı ön cam gibi arka koltuklarda da ısıtma özelliği sunuluyor. Geniş panoramik sunroof ise gökyüzüne engelsiz bakış imkânı veriyor. Elbette, rahat ve sorunsuz yükleme de düşünüldü. Yeni Insignia Sports Tourer’ın bagaj kapağı arka tamponun altına yapılacak küçük bir ayak hareketi ile açılıp kapatılabiliyor.

MONZA KONSEPTİNDEN İLHAM ALDI

Yeni Insignia Grand Sport tasarımında birçok özelliğini atletik Monza konseptinden alıyor ancak bu durum Insignia Sports Tourer’da bir adım öteye taşınıyor. Uzunluğu 4.986 milimetreye uzasa da yeni model daha atletik ve çevik görünüyor. 11 milimetre genişleyen tekerlek aralığı, çarpıcı ızgara ve Monza konseptinden esinlenen farlar bu hissiyata katkı yapıyor. Otomobilin duruşuna 92 milimetre genişleyerek 2.829 milimetreye genişleyen aks mesafesi ve 30 milimetre kısalan ön sarkıntı da katkı yapıyor. Ön kapıdan başlayıp arkaya uzanan bıçak görüntüsü gözleri önden arkaya doğru yönlendiriyor. Krom cam parçası ise dinamik şekilde LED stop lambalarına akıyor ve sadece 1.483 milimetre yüksekliğindeki Insignia Sports Tourer’a daha atletik bir görünüm veriyor. Tüm donanım paketlerinde standart gelen gümüş tavan rayları ise otomobile daha uzun görünümü vererek, daha alçak hissettiriyor ve yüksek kaliteyi vurguluyor. Yeni Insignia Sports Tourer’ın Monza konsept ile akrabalığı özellikle arkada belli oluyor. Tasarım daha hafif ve net çizgilerle belirlenmiş. İnce, hafif çıkık ve çift kanat tasarımlı LED stop lambaları ile birleştiğinde bu tasarım Opel’in yeni amiral gemisinin güçlü bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Monza konseptinin yüksek teknolojik görünümü de böylece bir gerçeğe dönüşüyor.

100 LİTRE ARTAN BAGAJ HACMİ

Yeni nesil Sports Tourer sadece zarif ve sportif değil, aynı zamanda daha da kullanışlı. Özenle tasarlanmış bagaj kapağı sayesinde tampon ile bagaj arasındaki çıkıntı kısaltıldı. Böylece daha kolay yükleme yapılabiliyor. Dahası, tekerlek bombeleri arasındaki mesafe de artırıldı, böylece büyük eşyaların yüklenmesi de kolaylaştırıldı. Aynısı bagajın uzunluğu için de geçerli. Arka koltuklar katlandığında 2.005 milimetre olan uzunluk bir önceki modelden tam 97 milimetre daha fazla. Yeni Insignia Sports Tourer bu şekilde toplam 1.640 litre bagaj hacmi ile bir önceki modele göre 100 litre daha fazla bagaj hacmi vaat ediyor. Yüklemeyi en kolay hale getirmek için bagaj kapağı arka tamponun altına yapılacak küçük bir ayak hareketi ile otomobile dokunmadan açılabilir. Anahtarsız açma özelliği ile birlikte arka tamponun altına yapılacak küçük bir ayak hareketi bagajı açmak için yeterli (doğru yeri göstermek için yere bir Otomobil silueti yansıtılıyor). İkinci bir ayak hareket ise bagajı kapatıyor. Sistem engelleri fark ediyor ve engel olması durumunda mekanizmayı durduruyor. Ayrıca pratik kullanım için, örneğin aracın garajda olması gibi, açılma yüksekliği de ayarlanabiliyor. Dahası bagaj sürücü tarafındaki düğmeden, arkadaki tuştan ve anahtarın kumandasından da açılabiliyor. Yeni Insignia Sports Tourer’ın yükleme kapasitesini artırmak için opsiyonel 40/20/40 şeklinde katlanabilen esnek arka koltuklara da sahip. Arka koltuklar bagaj bölümünde bulunan düğme ile kolaylıkla katlanabiliyor. Ayrıca yan raylara sahip FlexOrganizer paketi, ayırıcı ağlar ve çeşitli sabitleme seçenekleri bulunuyor. Böylece bagajda taşınan malzemeler düzenli şekilde korunuyor. Yukarı doğru açılan bagaj kılıfı da bagaja erişimi daha da kolaylaştırıyor.

KONFOR ODAKLI İÇ MEKAN

Detaylara özen yolcu bölümünde de dikkat çekiyor. Baş mesafesi 31 milimetre, omuz mesafesi 25 milimetre ve oturma alanı ise 27 milimetre daha artırıldı. 1.400 x 860 milimetrelik, arkada seyahat eden yolcuların başının üzerine kadar uzanan panoramik sunroof ilave bir konfor sunuyor. Insignia’nın arka koltukları da ilk defa opsiyonel olarak ısıtmalı sunulabiliyor. Kokpit sürücüye göre adapte edilmiş. Yeni Insignia Sports Tourer’ın sürücüsü önceki modele göre daha alçak konumda oturuyor ve sanki bir komuta merkezindeymiş gibi kontroller ve orta konsol ile çevrelenmiş. Opel’in tasarım felsefesine sadık net hatlar ve heykelsi yüzeyler şık görünüme katkı sağlıyor. IntelliLink sisteminin çerçevesiz dokunmatik ekranı, sürücüye dönük ve üst sınıf karakter sergiliyor. Dokunmatik ekranın yanı sıra, kontroller üç sıra butonlar ile kontrol edilebiliyor. Üst sıra bilgi-eğlence sistemine, orta sıra ısıtma, havalandırma ve klima ayarlarına alt sıra ise sürücü destek sistemlerine ayrılmış. Apple CarPlay uyumlu IntelliLink sistemleri ile üstün bağlantı seçenekleri sağlanıyor. Ayrıca bilgi eğlence sistemlerine akıllı telefonlar kolaylıkla entegre edilebilirken aynı zamanda artık kablosuz olarak da şarj edilebiliyor. Insignia’nın üst sınıf, AGR sertifikalı ergonomik koltukları elektrikli yan destekleri, masaj, hafıza ve havalandırma seçeneklerine sahip. Isıtmalı ön cam ise soğuk kış günlerinde kusursuz görüş vaat ediyor.

AKTİF ŞERİT ASİSTANI

Yeni Insignia’nın öne çıkan özelliklerinden biri de Opel mühendislerinin iyileştirmeleri ve LED teknolojisindeki gelişmelerle donatılmış ödüllü adaptif IntelliLux LED Matrix farların ikinci nesli. Opel LED® Matrix’i şimdi her iki ince farda 16’şar segmente ayrılmış durumda. Artan LED segment sayısı aydınlatmanın trafiğin gereklerine daha iyi uymasını sağlıyor ve aydınlatma şekilleri arasındaki geçişler daha hızlı ve pürüzsüz gerçekleşiyor. Virajlarda uzun farlarla yol alırken görüş mesafesini daha da iyileştirmek için Opel mühendisleri yaratıcı aktif viraj aydınlatma sistemi geliştirdiler. Dönüş açısına göre LED segmentlerini iç kesime doğru daha yoğun aydınlatma sağlıyor. Ayrıca, kısa far modülünde bulunan özel bir LED spot uzun farlarda 400 metreye kadar ek aydınlatma sağlıyor.

Ek sürüş destekleri arasında ise şunlar bulunuyor:

• Head-up-Display: Hız, trafik işaretleri, hız sınırlayıcısının ayarlı hızı ve navigasyon yönlendirmesi sürücünün gözü önüne, direkt olarak ön cama yansıtılıyor. Böylece sürücünün gözlerinin sürekli yolda kalması sağlanıyor.

• Adaptif Cruise Control (ACC): Önde seyreden otomobil ile mesafeyi ölçüp hızı ayarlıyor. Eğer mesafe ani bir şekilde azalırsa ACC otomatik acil durum freni yapıyor.

• Şerit takip özelliğine sahip Şerit İhlali Uyarı Sistemi: Direksiyona ufak müdahalelerde bulunuyor ve gerekirse alarm ile sürücüyü uyararak istemsiz şerit dışına çıkışları engelliyor.

• Akan Trafik Uyarısı: Sistem arka tampondaki sensörleri kullanarak 20 metreye kadar aracın 90 derecelik alanında sağ ve soldan gelen araçlar için sürücüyü uyarıyor. Bu kapalı bir alandan geri vitesle çıkarken sürücüye çok yardımcı olacak bir özellik.

KEYFE GÖRE SÜRÜŞ MODU

Sürüş keyfi ve güvenliği şartlar ne olursa olsun Insignia’nın sınıfının en sofistike sistemi yeni akıllı tork vektörleme özellikli yeni akıllı dört çeker sistemi ile güvence altında. Dört çeker sistemde elektrikli olarak kontrol edilen çok diskli kavrama arka diferansiyelin yerini alıyor böylece her tekerleğe yollar taşlı, ıslak, karlı ya da buzlu da olsa daha keskin güç aktarımı sağlanıyor. Dönüşlerde ise dış arka tekerleğe ek tork aktarılıyor. Böylece önden kopma hissedilir şekilde azaltılıyor ve daha keskin kontrol sağlanıyor. Sistem gaza basılması ile anlık tepki veriyor böylece her durumda otomobilin istikrarlı kalmasına ve daha rahat kontrol edilmesine izin veriyor. Ayrıca, daha da geliştirilen FlexRide şasi, her sürüş tarzına göre uyum sağlayacak ideal sürüşün temelini sağlıyor. Sistem; amortisörleri, direksiyonu, gaz tepkisini ve otomatik vites seçeneğinde vites değiştirme noktalarını sürücünün belirlediği “Standard,” “Sport” ya da “Tour” modlarına uyumlu olarak değiştiriyor. Seçilen moda göre direksiyon ve gaz tepkileri değişiyor. Yeni merkezi Sürüş Modu Kontrol yazılımı adaptif şasinin kalbini oluşturuyor. Bu yazılım sensörlerle toplanan verileri analiz ediyor ve bireysel sürüş stilini tanımlıyor. Siparişler açıldığında yeni Insignia Sports Tourer geniş turbo benzinli ve dizel motor seçenekleri ve son nesil şanzımanlar ile birlikte gelecek. Tamamen yeni, yüksek performanslı 8 ileri otomatik vites de bu seçenekler arasında. Sınıfında lider vites değiştirme konforu sunacak bu yeni seçenek öncelikle sadece dört çeker kombinasyonlarında sunulacak.