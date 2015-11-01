Alman üretici Opel’in SUV segmentine sunduğu ikinci modeli olan Crossland X Temmuz’da Türkiye’de olacak. Benzinli ve dizel seçeneklere sahip olacak olan yeni modelin otomatik dizel versiyonu olmayacak.

Opel’in Crossover segmentine giriş yapacağı yeni modeli Crossland X Temmuz’da ülkemiz pazarına sunulacak. Opel Türkiye Temmuz-Aralık döneminde bu yeni modeli için yaklaşık 1.500 adetlik bir satış hedefi belirledi. Markayı B segmentinde temsil edecek yeni model, Opel’in Mokka X ile hayata geçirdiği X ailesinin ikinci üyesi. Crossland X, çok yönlü ve şehirli bir crossover. 4,21 metrelik uzunluğu ile Opel Astra’dan 16 cm daha kısa, diğer taraftan 10 cm daha yüksek. Bu fark yolculara daha yüksek bir oturma pozisyonu, daha ferah bir görüş ve daha yüksek baş mesafesi sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan panaromik cam tavan da ferahlık hissine katkı sağlıyor. Crossland X iç mekanında ferah bir yaşam alanı sunarken kompakt boyutları ile şehir yaşamına tam uyum sağlıyor. Arka koltuk konumuna göre sınıfında lider 520 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi (arka koltukların katlanması ile maksimum 1255 litre) ile farklı ihtiyaçlara tam cevap verebiliyor.

Ekonomik ve verimli motor seçenekleri de Crossland X’in öne çıkan özelliklerinden. Ülkemizde satışa sunulacak motor/şanzıman seçenekleri:

BENZİNLİ MOTORLARI NELER?

1.2 81 hp 118 Nm 5 ileri Manuel (5.1 l/100 km. ortalama yakıt tüketimi)

1.2 110 hp 205 Nm 6 ileri Otomatik (5.4 l/100 km. ortalama yakıt tüketimi)

DİZELDE TÜKETİM NASIL?

1.6 99 hp 254 Nm 5 ileri Manuel (3.9 l/100 km. ortalama yakıt tüketimi)

CROSSOVERLARA TALEP ARTIYOR

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Şehir trafiğine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, B SUV ve crossover modellerine talep ciddi şekilde artıyor. Havalı, SUV’lerden ilham alan tasarımı, çarpıcı bağlantı özellikleri ve kullanışlı yapısı ile yeni Crossland X, sınıfında Mokka X’in yanında liderlik için ikinci güçlü adayımız olacak” dedi.