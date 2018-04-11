Opel’in ilk göz ağrılarından biri olan Opel GT konsept 50 yaşına girdi. İlk kez 1965 yılında Frankfurt Otomobil fuarında sergilenen GT, seri üretime de geçmişti.

Avrupa’nın ilk konsept otomobili Opel GT seri üretime geçerek meraklıları ile buluşmasının 50. yılını kutluyor. İlk defa 1965 yılı Frankfurt Otomobil fuarında sergilenen konsept otomobili gördüğü yoğun ilgi sonrası üç yıl içinde seri üretime geçirilmişti. İki koltuklu spor model olarak tasarlanan GT, katlanan farları, kaslı çamurlukları ve kıvrımlı yapısı ile çarpıcı görünüyordu. “Nur Fliegen ist schöner…” yani “Sadece uçmak daha iyi…” sloganı ile yola çıkan GT, Avrupalı üreticilerden beklenmeyen tarzda radikal bir otomobildi.

GİZLİCE GELİŞTİRİLDİ

Opel’in geçen sene 90. yaş günün kutladığı efsane tasarımcısı Erhard Schnell ve ekibi tarafından Rüsselsheim’daki Avrupa’nın ilk tasarım merkezinde hayat bulan GT’nin geliştirme süreci tamamen gizlice yürütülmüştü. Schnell süreci şöyle anlatıyor: “Her şeyin başında GT sadece bir tasarım projesiydi, patronum yönetim kuruluna bile bilgi vermemişti. Ancak tasarım Fuarda sergilemeye neredeyse hazır olduğunda artık daha fazla gizleme şansımız kalmamıştı. GT’yi yönetim kuruluna ilk sunduğumuzda nasıl bir tepki alacağımızı bilmiyorduk. Bir anda herkes alkışlamaya başlayınca heyecanımız sevince dönüştü. Yönetim kurulu tasarıma bayılmıştı.”

1.1 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORLA GELMİŞTİ

Opel GT’yi seri üretime iki motor seçeneği ile çıktı: Kadett’ten gelen 1.1 litre 60 hp ve Rekord’tan gelen 1.9 litre 90 hp benzinli ve dört silindirli motorlar. Özellikle GT 1900 satışa sunulduğu ilk andan itibaren yoğun ilgi gördü. 185 km/h maksimum hızı ve 11,5 saniye 0-100 değerleri sportif sürüşe imkan tanıyordu. Arkadan itişli GT, dört ileri manuel ya da üç ileri otomatik şanzımanla geliyordu.

ELEKTRİKLİ MODELE DE DÖNÜŞTÜ

Alçak ağırlık merkezi, dinamik şasisi ve kararlı gövdesi ile GT, motorsporları için de biçilmiş kaftandı. İtalyan Conrero’nun GT’leri 70’li yıllarda birçok uzun mesafe yarışında başarılar elde etti. 1971’de, şirketin kurucusunun torunu Dr. Georg von Opel GT’yi elektrikli otomobile çevirip 189 km/h hıza ulaştı ve birçok dünya rekorunu kırdı. 1972’de dizel motorlu bir GT tasarlayan Opel, Dudenhofen’daki test merkezinde iki dünya rekoru ve 18 uluslararası rekor kırmayı başardı.

UÇMAK KESİNLİKLE DAHA İYİ DEĞİL

Opel GT, performansı, sıradışı tasarımı ve cazip fiyatı ile tüm beklentilerin üzerine çıktı. Satışta olduğu 1968-1973 yılları arasında tam 103 bin 463 adet satış adetini yakalamayı başardı. GT sadece Avrupa’da değil ABD’de de yoğun ilgi gördü ve bugün dahi geniş bir fan kitlesine sahip. GT sahibi Alman Aktör Ken Duken şöyle diyor: “Reklam gerçeği yansıtmıyor, uçmak kesinlikle daha iyi değil.”