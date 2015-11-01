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Opel’in patronu istifa etti yerine Lohscheller geldi

Opel’in patronu istifa etti yerine Lohscheller geldi

Fransız PSA Grubuna satılan Opel’in en tepesindeki isim olan CEO Karl-Thomas Neumann istifa etti. Onun yerine ise daha önce Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Michael Lohscheller atandı. Kısa bir süre önce PSA Grubuna satılan Opel’den yeni bir açıklama geldi. Şirket CEO’su Karl-Thomas Neumann’ın bugün Opel Yönetim Kurulu ve CEO görevlerinden istifa ettiği ve yerine daha […]

1 dakika önce -
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Fransız PSA Grubuna satılan Opel’in en tepesindeki isim olan CEO Karl-Thomas Neumann istifa etti. Onun yerine ise daha önce Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Michael Lohscheller atandı.

Kısa bir süre önce PSA Grubuna satılan Opel’den yeni bir açıklama geldi. Şirket CEO’su Karl-Thomas Neumann’ın bugün Opel Yönetim Kurulu ve CEO görevlerinden istifa ettiği ve yerine daha önce şirkette Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Lohscheller’in atandığı bildirildi. Şirkette Eylül 2012’den bu yana CFO görevini yürüten Lohscheller’in Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle CEO seçildiği aktarıldı. Neumann, “Opel/Vauxhall ekibiyle PSA’ya geçişte devam etmemek zor bir kişisel karardı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey için ekiple gurur duyuyorum ve şüphesiz ki PSA’ya geçmenin gelecekte Opel/Vauxhall’ı daha güçlü ve daha başarılı bir şirket yapacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni CEO Lohscheller ise PSA Grubu’nun bir parçası olarak güç kazanmaya devam edeceklerini belirterek, “Beklenen geçiş işlemi tamamlandıktan sonra, yeni bir Avrupa şampiyonu ortaya çıkacak. 38 bin Opel / Vauxhall çalışanının ve paydaşlarının yararı için başarılı bir gelecek planı uygulamak amacıyla yeni göreve ve yönetim ekibi ile birlikte çalışmaya sabırsızlanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Opel’in PSA Grubu’na satışı tamamlanana kadar Karl-Thomas Neumann’ın Yönetim Kurulu Üyesi olmaya devam edeceği kaydedildi.

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