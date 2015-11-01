OPET 10 liraya sinema bileti satacak

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OPET, Cinemaximum ile işbirliğine imza attı. OPET müşterileri herhangi bir alışveriş koşulu olmadan 33 ildeki OPET istasyonlarından satın alacakları indirimli biletlerle, Cinemaximum salonlarında, yedinci sanatın en keyifli örneklerini izleme imkanı bulacak.

OPET, Cinemaximum ile iş birliği yaptı. Türkiye’nin 33 ilinde, 88 sinema ve 773 salonuyla şirketin sinema biletleri, OPET istasyonlarına gelen sinemaseverlere herhangi bir yakıt veya market alışveriş şartı olmaksızın yüzde 50’ye varan indirimlerle sunulacak. Sinemaseverler, güzergahları üzerindeki markanın akaryakıt istasyonlarından biletlerini alabilme imkanına sahip olacaklar. İstanbul-Ankara ve İzmir’deki Cinemaximum’larda 12 lira, diğer 30 ilde ise 10 lira karşılığında seçtikleri sezon filmlerini izleyebilecek. Bu iş birliği UNIC (International Union of Cinemas-Uluslararası Sinemalar Birliği) tarafından ‘Uluslararası Yılın Sinema Grubu’ ödülüne layık bulunan şirket, hafta sonu ve hafta içi, üç boyutlu da dahil olmak üzere tüm filmleri izleme imkanı veriyor.

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