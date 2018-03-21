OSD’de ‘Yenigün’ başladı

Türkiye’nin üretim ve ihracatta lokomotifi konumunda bulunan otomotiv sanayinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nda sürpriz bayrak değişimi.

2010 yılından bugüne OSD Başkanı olan Kudret Önen görevi Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e devrediyor. Böylece başkanlık yeniden Ford Otosan temsilcisine geçmiş oldu. Daha önce de dönemin Ford Genel Müdürü Turgay Durak OSD Başkanlığı koltuğunu Otokar ekolünden gelen Kudret Önen’e bırakmıştı.

BAYRAĞI HAYDAR YENİGÜN DEVRALDI

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv sanayiinin ulaştığı konumun değerlendirildiği ve otomotivin geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşıldığı genel kurulda, 2010 yılından bu yana OSD Yönetim Kurulu Başkanı olarak başarıyla görev alan Kudret Önen, yeni dönemde görevi Haydar Yenigün’e devretti. Yeni yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği olağan genel kurul toplantısında, OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haydar Yenigün seçildi. OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise, başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi.

DÜNYADAKİ 100 ARACIN 2’SİNİ BİZ ÜRETİYORUZ

Düzenlenen genel kurulda 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudret Önen, “Ülkemiz, 2017 rakamları ile neredeyse dünyada üretilen her 100 araçtan ikisinin üretildiği önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden sanayimiz, 12 yıldır ülkemizin ihracat lideri olup, 2017 senesinde ülkemiz ihracatının yüzde 18,2’sini gerçekleştirmiştir. 2017 senesi otomotiv ihracatımız 29 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Günümüzde küresel ekonomiyi şekillendiren, ulusal ekonomilere ciddi katkı sağlayan ve yaşamımızın değişmez parçası haline gelen otomotiv sanayii, ülkemizde de imalat sanayimiz ve ihracatımıza yaptığı katkılarla ülke ekonomimizin çok önemli bir parçası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

BREXIT’E YAKIN TAKİP

Yerli ürün portföyünün genişlemesini sağlamak, dış ticaret dengesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisi ile ihracata ciddi ivme kazandırmak açısından yeni yatırım çekilmesi için iç pazarın ciddi önem taşıdığını da belirten Kudret Önen, “Yatırım teşvikleri, özellikle Kuzey Afrika ve Orta Avrupa ülkeleri ile rekabet edecek konuma getirilmelidir. Brexit konusu özel olarak takip edilmeli ve sanayimiz ihracatını negatif etkilemeyecek önlemler alınmalıdır. Lojistik konusu sanayimiz ihracatını destekleyecek şekilde geliştirilmeli ve yeni teşvikler planlanmalıdır. Küresel gelişmeleri yakından takip etmek ve sanayimizin rekabetçiliğinin gelişmesini sağlamak için gereken tedbirleri hızlı ve etkili bir şekilde almak, rekabetin hızla ve sürekli arttığı iş ortamında zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

GÖREVİ DEVRETMENİN TAM ZAMANI

OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecince çok mutlu bir dönem geçirdiğini belirten Kudret Önen, “Üyelerimiz ve derneğimiz çalışanları ile beraber sanayimizi en iyi şekilde temsil etmeye, sanayimizin rekabetçiliğinin arttırılması için destek olmaya çalıştım. Bu dönem içinde üyelerimiz her yıl beni başkan seçerek derneğimiz için çok önemli olan yönetimde devamlılık ilkesini destekleyerek başkanlığımın devamı için oy kullandılar. Ama her dönemin bir sonu olmalı, Sanayimizin rekorlar kırdığı bu uç noktada, bu yıl, görevi devretmenin tam zamanı olduğuna inanıyorum. Bu duygular ile, tekrar aday olmamaya karar verdiğim OSD Yönetim Kurulu görevim süresince, bana verdiğiniz destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ

Kudret Önen’e 2010 yılından bugüne büyük bir özveri ve başarı ile yürüttüğü başkanlık görevi nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Haydar Yenigün ise, “Sektörün çatı örgütü olan bu değerli ve prestijli derneğe başkanlık yapmak çok özel bir yaklaşım ve beceri gerektiriyor. Kudret bey bunu en mükemmel şekilde yerine getirdi. Ben bu derneğin başkanlık görevini bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Sizler bugün bayrağı bana devrettiniz. Bunun değerini en üst seviyede hissettiğimi bilmenizi isterim. Üreterek büyümeye inanan biri olarak, sektörümüzü bugünkünden çok daha iyi konumlara getirmek, büyütmek, çeşitlendirmek ve en önemlisi, içinde bir çok belirsizlikler içeren “geleceğe” hazırlamak, benim de en önemli önceliğim olacak. Sizlerin de desteği ile rekabetin üzerinde yer alan bu görevi layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum” açıklamasını yaptı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

2017 yılında ihracat yapan OSD üyelerine İhracat Başarı Ödülleri verildi. Verilen İhracat Başarı Ödülleri Platin Plaket, Altın Plaket, Altın Madalya ve Gümüş Madalya şeklinde 4 ana kategoride sınıflandırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firmalar Platin Plaket, 500 ve 1 milyar dolar arasında ihracat yapan firmalar Altın Plaket, 100 ila 500 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalar Altın Madalya, 30 ile 100 milyon dolar ihracat yapan firmalar ise Gümüş Madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği ve rekabetçilik gibi kriterler esas alınarak OSD üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile Yan Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerine teslim edildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknoloji Başarı Ödülleri kapsamında ise Türk Patent Enstitüsü verilerine göre 2017 yılında patent tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar ödül almaya hak kazandı.

İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazanan firmalar;

Platin Paket

Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. (4 Milyar 822 Milyon ABD Doları)

Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş. (4 Milyar 473 Milyon ABD Doları)

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (3 Milyar 256 Milyon ABD Doları)

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (3 Milyar 182 Milyon ABD Doları)

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (1 Milyar 986 Milyon ABD Doları)

Altın Paket

Mercedes Benz Türk A.Ş. (981 Milyon ABD Doları)

Altın Madalya

MAN Türkiye A.Ş. (405 Milyon ABD Doları)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (317 Milyon ABD Doları)

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. (171 Milyon ABD Doları)

Honda Türkiye A.Ş. (169 Milyon ABD Doları)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (135 Milyon ABD Doları)

Karsan Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. (122 Milyon ABD Doları)

Gümüş Madalya

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (71 Milyon ABD Doları)

Yan Sanayii Başarı Ödülü almaya hak kazanan firmalar;

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Norm Civata San. ve Tic. A.Ş.

Serdar Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Teknoloji Başarı Ödülü almaya hak kazanan firmalar;

Ford Otomotiv San. A.Ş. (59 patent tescili)

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (19 patent tescili)

MAN Türkiye A.Ş. (9 patent tescili)

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (7 patent tescili)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (7 patent tescili)

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (5 patent tescili)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (4 patent tescili)

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (4 patent tescili)