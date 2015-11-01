Otoda 2017 yerli yılı mı oluyor?

Geçen yıl rekor tazeleyen otomotiv sektörü bu yıl hızlı bir şekilde daralıyor. Yılın ilk dört ayında toplam pazar yüzde 8 düşerken, sadece otomobil satışlarındaki kayıp ise yüzde 10’u buldu bile. Ama yerli üretim dediğimiz Türkiye sınırları içinde üretilen araçlar, pazarın tam tersi yüzde 5’e yakın büyüme kaydetti.

ALİ YILDIRIM

Geçen yıl rekor kıran otomotiv pazarı 2017’de yönünü daralmaya doğru çevirdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 232 bin 078 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılının dört aylık döneminde ise bu rakam 253 bin 373 adet idi. Otomobil satışları, 2017 yılı ilk dört aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 10,12 oranında azalarak 173 bin 961 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 193 bin 539 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,87 azalarak 58 bin 117 adet iken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 59 bin 834 adet olarak yansımıştı.

HEDEF 900 BİN ADET

Bu yıl sektör temsilcileri toplam pazarın yüzde 10 seviyelerinde daralmasını bekliyor. Hatta bu rakam oransal olarak şimdiden yakaladı. Yıl sonuna kadar toplam satış hedefi ise yaklaşık 850 – 900 bin adet. Tabi Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine baktığımızda ilk dört aydaki toplam otomobil pazarının yüzde 10 daralması Türkiye’de üretilen yerli modellere pekte etki etmediği görülüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre satış rakamlarını arttıran yerli üretimler, neredeyse daralan pazar kadar büyüme kaydetti. Yaklaşık 13 model ve 3 versiyon üzerinden yaptığım derlemeye göre, bu yıl üretim bandına katılan modeller ve versiyonlar satış yerlileri adeta atağa kaldırdı. 2016’nın ilk dört ayında yaklaşık 50 bin adet satılan yerli otomobiller, bu yılın aynı döneminde neredeyse 53 bin adeti gördü. Buda yaklaşık 3 bin adetlik fark ve daralan pazara rağmen yüzde 6’lık bir büyüme anlamına geliyor.

ARTIK YERLİ TERCİH EDİYORUZ

Yine ODD rakamlarına ve oranlarına göre Türk halkı artık ithal araç yerine tercihini yerliden yana kullanıyor. Otomotiv ihracatımız sürekli artarken, yerli tüketimde ihracat kadar olmasa da artış kaydediyor. 2016’nın ilk dört ayında yerli otomobil satışları ODD verilerine göre, 51 bin 824 adet iken ithal araçta bu rakam 141 bin 715 seviyesinde. 2017’de ise yerlide 53 bin 206 olan rakam ithalde 120 bin 755’e düşüyor. İki yılı karşılaştırdığımızda araç severlerin yerli tercihi yüzde 2,66 artarken, ithal araçta yüzde 14,79 gerileme var. Tabi bu tercihte artan ÖTV oranlarının da etkisi büyük oldu.

RENAULT LİDERLİK KOLTUĞUNDA

ODD rakamlarına baktığımızda Ocak-Nisan 2017’nin liderleri de belli oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daralan toplam pazarda Renault Grubu (Renault+Dacia), 43 bin 712 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,9 oranında arttırarak yüzde 18,8 paya ulaştı. Renault yılın ilk 4 ayı sonunda 31 bin 126 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 13,4 pay ile toplam pazar liderliğini koruyor. Marka, gerçekleştirdiği 27 bin 324 adet satış ve binek otomobil pazarından aldığı yüzde 15,7 pay ile binek otomobil pazarında liderliğini sürdürdü. İlk 4 ayda ise ilk 5 marka şöyle;

Renault 31 bin 126 Volkswagen 28 bin 700 Fiat 27 bin 722 Ford 27 bin 072 Hyundai 14 bin 510

BİNEK İHRACATINDA HIZLANDIK

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2.3 milyar dolara yükseldi. 7 aydır ihracatta 2 milyar dolar barajını geçmeyi sürdüren sektör, toplam ihracatın da beşte birini tek başına gerçekleştirdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ihracat başarısında Binek Otomobiller grubundaki yüzde 61 oranındaki artışın etkili olduğunu söyledi. Orhan Sabuncu, “Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden yedisine çift haneli artış kaydettik. İtalya´ya yüzde 30, Fransa´ya yüzde 31, ABD´ye yüzde 50, Rusya´ya yüzde 88, İsrail´e yüzde 19 ve İran´a da yüzde 18 artış kaydettik” diye konuştu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 61 artışla 968 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 13 azalarak 735 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 7 azalarak 408 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 7 artarak 140 milyon dolar oldu.

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