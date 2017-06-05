Otoda mayıs lideri Renault

Türkiye’nin oto pazarı haziranda da daralmaya devam etti. Bu ayın en fazla satanı Renault olurken, Fiat Egea’da en çok satan modellerden oldu.

Türkiye’nin otomotiv pazarı mayıs ayında da küçülmeye devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017 Ocak-Mayıs dönemine göre, yüzde 8,57 azarak 317 bin 500 adete geriledi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 347 bin 277 idi. Sadece otomobil satışları aynı dönemde yüzde 10,33 azalarak 239 bin 760 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,71’lik düşüşle 77 bin 740 oldu. Mayıs ayına bakacak olursak toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9 daraldı ve 85 bin 422 olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları ise aynı ay yüzde 10 gerileyerek 65 bin 799 adette kaldı. Hafif ticari araç pazarı da mayısta yüzde 2,24 azaldı.

ALT SEGMENT BÜYÜDÜ

Mayıs sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,19’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa 124 bin 844 adet ve yüzde 52,07 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,69 pay, 119 bin 125 adet) oldu. Otoda 2017 daralma yılı ilan edilirken ihracatta yüzler gülüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ihracatı mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28.4 artışla 2 milyar 566 milyon dolar ihracata imza attı. Sekiz aydır üst üste 2 milyar dolar barajını geçmeyi başaran sektör, mayısta aylık bazda tarihteki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün Türkiye´nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 20.6 olurken, ocak-mayıs dönemi ihracatı da bir önceki seneye göre yüzde 24 artışla 11.8 milyar oldu.

MARKADA RENAULT MODELDE EGEA LİDER

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine baktığımızda Mayıs 2017’nin iç pazarda satış lideri 11 bin 588 adetle Türkiye’de de üretim yapan Renault. Markanın en çok sattığı model ise Megan Sedan olarak öne çıktı. Onu 10 bin 808 adetle Ford takip etti ve Courier modeli markaya en çok katkı sağlayan model oldu. Volkswagen 10 bin 655 adetle takip etti ve Passat markanın en çok talep göreni olarak öne çıktı. Fiat ise 10 bin 301 adetle ilk beşliye girdi. Markanın Bursa’dan tüm dünyaya çıkarttığı Egea Sedan modeli mayısta Türkiye’nin en çok satan modeli ünvanını devam ettirdi. Hyundai ise açık 4 bin 849 adetlik açık ara farkla rakiplerini takip etti. Türkiye’de üretilen i20 ise markanın en çok satanı olarak listenin en başında yerini aldı.