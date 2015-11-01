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Otomobil kullanırken robot değilseniz uyanık olmak zorundasınız

Otomobil kullanırken robot değilseniz uyanık olmak zorundasınız
7 saat önce
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Eğer siz de sabahları işe giderken otomobil kullananlardansanız ve tabi robot değilseniz dinç ve dikkatli olmak zorundasınız. Dinç olmak, araba kullanırken ki dikkat düzeyinizi ve performansınızı en üst düzeyde tutmak için yeni açılan Ballı Soprano blogunu takip edebilirsiniz. www.ballisoprano.com bal, pekmez, tahin, polen ve kaşar peyniri gibi doğal gıda ürünleri ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir gurme blogu. Lezzet önerilerinin yanı sıra bu ürünleri sağlık ve kişisel bakım anlamında da işleyen blog, alanında otorite bir site olmayı hedefliyor. Ballı Soprano’nun blogunda anlatmaya doyamadığı bal, hepimizin bildiği gibi doğadan gelen harikulade lezzeti, mükemmel görünümü, bozulmayan yapısı ve mucizevi içeriği ile en zengin besin kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Blogda anlatılan bir diğer ürün pekmez, enerji verici ve kan yapıcı özelliği ile bilinen pekmez ise Anadolu’ya özgü, yoğun ve tatlı bir şurup. Blogun işlediği üçüncü doğal gıda olan, pekmez veya balla tatlandırılan, susamdan yapılan tahin vücuda direnç kazandırma özelliği ile ünlü. Polen, Yunanlı hekim Hipokrat tarafından “ölümsüzlük yemeği” olarak anılırmış diyor blog. Ayrıca blogun kaşar peyniri hakkındaki yazılarını okudukça ağzınızın sulanacağının garantisini veriyoruz.

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