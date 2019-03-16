Otomobilde anahtar devri kapanıyor

Geliştirilen yeni teknoloji ile mobil telefonlar artık kilitleri açarak motoru çalıştırabiliyor. Sistem, geleneksel anahtarların aksine indirebilir bir uygulama aracılığıyla çalışıyor. Hyundai Dijital Anahtar, aynı anda dört farklı kişi tarafından kullanılabiliyor.

Geliştirdiği en yeni teknolojilerle otomotiv endüstrisinde sürekli olarak inovatif buluşlara imzasını atan Hyundai, son olarak tanıttığı Dijital Anahtar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Cep telefonu uygulaması üzerinden indirilerek kullanılabilen bu yeni sistem, Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi ile çalışıyor. Aracın kapısına yakın bir yerde devreye giren NFC, Dijital Anahtar yüklü bir cep telefonunu algılıyor. Giriş tanıma için kullanılan NFC anteni ise, sürücü ve ön yolcu kapılarının kollarında bulunurken ayrıca motoru çalıştırmak için de kablosuz şarj ünitesinin içine yerleştiriliyor. Böylelikle kapıları açmak veya motoru çalıştırmak için fiziksel anahtarı kullanmaya da gerek kalmıyor.

Kullanıcının tercih ettiği araç ayarları, araçta saklanıyor ve sürücünün haricinde başka bir cihazla daha eşleştirilmesi mümkün olmuyor. Anahtar tanındığında da ayna, koltuk, direksiyon simidi ve multimedya (AVN) sistemleri gibi sürücüye ait kişisel ayarlar otomatik olarak devreye giriyor. Aracı birden fazla kişinin kullandığı durumlarda da dört farklı telefona erişim imkanı tanınıyor. Aracın servise bırakıldığı zamanlarda veya bir vale hizmetinin kullanılacağı restaurant veya otel gibi yerlerde ise klasik anahtar bu sistemin yerine kullanılabiliyor.

Hyundai Motor Grubu, bu yeni teknolojiye ilk olarak Yeni Sonata modelinde yer verdi. Daha sonra da kademeli olarak yeni modellerinde de kullanmaya başlayacak.