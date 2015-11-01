Otomobilde en popüler renk beyaz oldu. BASF, Avrupa otomotiv sektöründe 2016 yılının renk trendlerini analiz etti ve en çok tercih edilen renkleri sıraladı.

Otomotiv OEM boyalarına yönelik renk geliştirme alanında Avrupa’nın pazar lideri olan BASF Boya Bölümü, yeni “BASF’nin Otomotiv OEM Boyalarına Yönelik Avrupa Renk Raporu”nu sundu. Rapor, Avrupa yollardaki otomobillerin renklerine yönelik ayrıntılı bilgiler sunarken, son kullanıcıların özel efektler ve çeşitli renklerle ifade edilen kişisel beklentilere yönelik artan ilgisini da vurguluyor.

SİYAH VE GRİDE ÖN PLANDA

Rapora göre beyaz yüzde 29 pay ile hala Avrupa’daki en popüler otomobil rengi olurken, bunu yüzde 19 ile siyah ve yüzde 18 ile gri takip ediyor. 2016 yılında otomotiv renklerinin neredeyse yüzde 80’i akromatik renk paleti içerisinde yer aldı. Kromatik renkler arasında mavi, yüzde 10 ile en popüler renk olmaya devam ederken, bu renkleri kırmızı ve kahverengi takip ediyor. Araç segmentleri karşılaştırıldığında ise r küçük araçlar genellikle beyaz veya kromatik renklerde son kata sahipken, SUV’larda ise hâkim rengin gri olduğu gözlemlendi. BASF Boya Bölümü tarafından hazırlanan rapora göre, 2016 yılında renklerin dağılımı neredeyse aynı kalmış olsa da renk paletleri içerisindeki çeşitlilikte artış oldu. Bunun nedenleri arasında yeni renk geliştirme çalışmaları ve ayrıca özel efektlere yönelik yüksek talep yer alıyor. Olası kombinasyonların çok sayıda olması, çok fazla renk varyasyonu ortaya çıkarttığını ifade eden BASF Baz Kat Boya Proje Yönetimi Başkanı Stefan Sickert, “Otomobil renklerine yönelik bu fazla renk seçeneği, kişiselleştirmeye yönelik sosyal trendi ile beraber ilerliyor. Bugünlerde son kullanıcılar, otomobilleri için benzersiz, kişiselleştirilmiş renkler seçebiliyor.” dedi. Otomobilin kişiselleştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, efektler aynı zamanda gövde şeklini vurguluyor ve böylece aracın karakterini ortaya çıkartıyor. 100’den fazla renk çeşitliliği ile mavi en önde gelen renk. Gri ise, yaklaşık 90 farklı tonla hemen mavinin arkasında yer alıyor. Farklı efekt partikülleri ile mevcut renklerin karıştırılmasının, özelleştirilmiş inci veya metal efektleri oluşturduğunu belirtti.