Otomobilin maçı Otostat’ta yapılacak

Gülhan Grup 200 milyon lira yatırımla İstanbul Sancaktepe’de Otostat ismiyle yeni bir otomotiv merkezi açıyor. Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, ““Burası otomobil dünyasının eko sisteminin oluşturulacağı bir otomobil yaşam merkezi olacak” dedi

GÖKHAN KARA-İSTANBUL

Türkiye’de binek ve hafif ticari araç pazarı 2016’da 1 milyon adete koşuyor. Yeni yılla birlikte kur korkusu ve özel tüketim vergisindeki (ÖTV) düzenlemeyle birlikte tüketiciler zamsız sıfır kilometre otomobil almak için elini çabuk tutuyor. Tabi bunula birlikte ikinci el araç pazarı da her geçen gün daha fazla büyüyor. Geçen yıl Türkiye’de ikinci el araç pazarı, 4 milyon 397 bin adet olarak gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise pazar 3 milyon 846 bine kadar ulaştı. Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, ikinci el satışlarının bu yılın sonunda yüzde 4 artacağı öngörüsünde bulunarak, yılın ilk 10 ayında İstanbul’da 878 bin 262 ikinci el araç satışı gerçekleştiğini kaydetti. Bu dönemde sıfır araç satışında ise 282 bin 462 ile toplam satışların yüzde 48’inin sadece İstanbul’da yapıldığını belirten Gülan, “Satılan her bir sıfır kilometre araca karşın İstanbul’da 3,11 ikinci el satışı gerçekleşiyor. Bu oran Türkiye’de 6,57. Bu göstergeler, hem sıfır hem de ikinci el araçta İstanbul’un en büyük pazar olduğunu gösteriyor” dedi. Gülan, ikinci el satışlarının yüzde 50’sinin kişiden kişiye, yüzde 45’inin galeriler aracılığıyla, yüzde 5’inin de kurumsal firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti: “İkinci el pazarı sürekli büyüyor. Müşteri taleplerine göre bu ticaretin yeniden şekillenmesi gerekiyor. İkinci el araç satın almak isteyenler önce güvenceye ve çok çeşitliliğe dikkat ediyor. Otostat’ta satılan her araç bizim güvencemiz altında olacak. Ortak alım ve satım platformları oluşturacağız. Bu platformlarda herkes kendi ticaretini yapacak ama müşteri taleplerini kendisi karşılayamadığı zaman sistemdeki diğer firmalardan yararlanabilecek. Sistem içinde toptan alış ve satış modülünde bu talepler müşteriye ‘yok’ demeden belirlediğimiz standartlar dahilinde karşılanacak.”

OTOMOTİVİN MERKEZİ OLACAK

Otomotiv markalarının yetkili bayileri, ikinci el pazarında hizmet veren firmalar, galeriler ve otomobil tedarikçilerini bir araya Otostat ile toplayacaklarını ifade eden Gülan, Sancaktepe’de 130 bin metrekarede teras dahil 4 katlı bir kompleks olarak yapımına devam edilen ve 340 bağımsız birimden oluşan ve 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülan, otomobil sektöründe ihtisaslaşmanın önemini Otostat projesiyle ortaya koyacaklarını belirterek, “Burası otomobil dünyasının eko sisteminin oluşturulacağı bir otomobil yaşam merkezi olacak” dedi. Gülan, Otostat’ta müşterilerin ekspertizi yapılmış ikinci el araçlara kolay bir şekilde ulaşabileceğini, böylelikle otomobil ticaretinin, işletme giderlerinin en aza indirilmesiyle daha karlı, teknolojik ve modern koşullarda yapılacağını söyledi. Dağınık ve elverişsiz koşullarda sürdürülen ikinci el otomobil ticaretini organize bir çatı altında toplayacaklarını bildiren Gülan, “Arabasının hasarını, boyasını veya yaptırmak istediği bir başka işi dışarıya çıkmadan çözebilecek. Böylelikle sabit giderleri sıfırlanan firmalar yalnızca satışa odaklanacak. Diğer ayrıntılar ise sistem içinde çözülecek. Otostat’taki bu ekosistem dahilinde herkesin kazanacağı bir yapı oluşacak” diye konuştu.

GO-KART VE RC MARKET BİLE VAR

İş yerlerinin metrekare fiyatlarının 4 bin 500 ila 6 bin lira arasında değiştiği projenin birinci etabı 2017’nin son çeyreğinde hizmete girecek. 2018 sonunda tamamlanacak kompleksteki iş yerlerinin yüzde 10’u şimdiden satılmış durumda. Satılmak istenilen araçların tüm ekspertiz, bakım, onarım, kuaför ve fotoğraflama hizmetleri Otostat çatısı altında tamamlanacak ve satışı gerçekleştirilen araçlar Otostat garantisi kapsamı içinde olacak. Projede, Go-Kart ve RC maket araba yarış pisti gibi imkanlar da bulunacak. Otostat, Ataşehir-İstanbul Finans Merkezi’ne 8, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 17, Kadıköy minibüs yoluna 15, TEM Çamlıca gişelerine ise 4 kilometre mesafede bulunuyor.