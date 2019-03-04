Otomotiv satışlarında daralma sürüyor

Otomotivin iç pazardaki daralması ilk iki ayda yüzde 52’yi aştı. Şubat ayında yüzde 47 daralan pazar 24 bin 875 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında 40 bine yakın araç satıldı.

Otomotiv sektörünün iç pazardaki satış karnesi belli oldu. Ocak ayında yüzde 59 olan daralma Şubat 2019’da yüzde 47 olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat’ta 24 bin 875 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ocak-Şubat 2019’da toplam daralma yüzde 52’ye ulaştı. İki ayın toplam satışı ise neredeyse 40 bin adet oldu. Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.5 düşüşle 19 bin 205 adede indi.

Hafif ticari araç satışları ise yüzde 49 düşüşle 5 bin 670 adet oldu. Pazar, sert yükselen faizler, TL’deki keskin değer kaybıyla gelen fiyat artışları ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle geçen yıl Nisan ayından itibaren giderek artan hızlarda daralırken, daralma geçen yıl Ekim ayında zirve yaparak yüzde 76.5’i buldu. Satışlar Kasım ve Aralık’ta sırasıyla yüzde 42 ve 43, Ocak ayında ise yüzde 59 daralmıştı. ODD geçen yılın tamamında yüzde 35 küçülerek yaklaşık 642 bine gerileyen ağır ticari araç dahil otomotiv pazarının bu yıl 450 bin adede ineceğini tahmin ediyor.