Otomotiv sektörü daralmada 3’te 3 yaptı

Üretimde, ihracatta ve iç pazarda daralmaya devam eden otomotiv sektörü, adeta frene bastı. Ocak-Temmuz 2018’de üretim yüzde 3, iç pazar yüzde 15, ihracat ise adet bazında yüzde 2 daraldı. Geçen yıl aynı dönemde rekor üzerine rekor kıran sektör, bu sefer daralma tarafında 3’te 3 yaptı.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen otomotiv sektörü zor bir süreç yaşıyor. Hem iç pazar hem ihracat hem de üretimde daralma yaşayan sektör, deyim yerindeyse 3’te 3 yaptı. Geçen yıla göre, üç alanda da sürekli rekorlar kıran sektör, her alanda kayıp yaşıyor. Özellikle iç pazarda yaşanan kur farkı, yeni ÖTV düzenlemesi, yeni model zamlarıyla birlikte satışlar bir hayli düştü. Kredi oranlarına gelen artışla birlikte yeni bir otomobil sahibi olmak gittikçe zorlaşıyor. En son açıklanan verilere göre Ağustos 2018’de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azaldı ve 26 bin 976 adete geriledi. Aynı ay hafif ticari araç pazarı yüzde 58.23’lük daralma göstererek 7 bin 370 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazar, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79 azalarak 440 bin 428 adet olarak kaydedildi. Toplam pazar ise Ocak-Temmuz dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında azalarak 420 bin 769 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 13.7 daraldı ve 317 bin 894 adet olarak gerçekleşti.
ÜRETİM AZALDI
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi ise yüzde 6.5 azalarak 653 bin 780 adet oldu. Ticari tarafta ise durum biraz farklı. 2018’de hafif ticari araçta başarılı bir grafik izleyen sektörde üretim, yılın ilk 7 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 arttı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 2.8, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 32.6 seviyesinde arttı. Ancak ticari araç pazarı aynı dönemde yüzde 20.8 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 23.4 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 0.7 oranında azaldı. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 3 yılda yüzde 51.5 seviyesinde gerçekleşti.
İHRACATTA YÜZLER PEK GÜLMÜYOR
Sektörün en kollarından birini oluşturan ihracatta keyifler pek yerinde değil. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün ihracatı ağustos ayında yüzde 12 azalarak 1.6 milyar dolara geriledi. Son olarak 2016 yılının ocak ayında ihracatta düşüş yaşayan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ihracat, adet bazında yüzde 2 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 6.4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 811 bin 560 adet olurken, otomobil ihracatı 542 bin 750 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 14.8 artarken, euro bazında ise yüzde 4 arttı.