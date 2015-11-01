Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Şubat ayında Nissan fırsatı

Şubat ayında Nissan fırsatı

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

Yeni Seat Ibiza abisinin yolundan gidiyor

Yeni Seat Ibiza abisinin yolundan gidiyor

Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Özel bir televizyon kanalında Türkiye’nin gündemine ilişkin soruları cevaplayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, özel tüketim vergisi konusunda da açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre önce beyaz eşyaya getirilen ÖTV indiriminin ardından Ağbal, otomotiv sektörü içinde olumlu açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal otomotivde ÖTV ile ilgili şunları söyledi: “Otomotivde sektörlerle istişare ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ekonomiyi canlandıracak tedbirler alınması […]

12 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

Özel bir televizyon kanalında Türkiye’nin gündemine ilişkin soruları cevaplayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, özel tüketim vergisi konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce beyaz eşyaya getirilen ÖTV indiriminin ardından Ağbal, otomotiv sektörü içinde olumlu açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal otomotivde ÖTV ile ilgili şunları söyledi: “Otomotivde sektörlerle istişare ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ekonomiyi canlandıracak tedbirler alınması gerekiyorsa, karşılıklı oturur konuşuruz. Hem otomotiv sektörü diğer bütün sektörlerde ekonomiye can verecek düzenlemeyi yaparız. Bir taraftan bütçenin iki yakasını bir arada tutmak, bir taraftan da ekonomiyi canlı tutmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Referandum sonrası Türkiye ekonomisinde yatırım patlaması yaşanacak.”

,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr