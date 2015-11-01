Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Özel bir televizyon kanalında Türkiye’nin gündemine ilişkin soruları cevaplayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, özel tüketim vergisi konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce beyaz eşyaya getirilen ÖTV indiriminin ardından Ağbal, otomotiv sektörü içinde olumlu açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal otomotivde ÖTV ile ilgili şunları söyledi: “Otomotivde sektörlerle istişare ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ekonomiyi canlandıracak tedbirler alınması gerekiyorsa, karşılıklı oturur konuşuruz. Hem otomotiv sektörü diğer bütün sektörlerde ekonomiye can verecek düzenlemeyi yaparız. Bir taraftan bütçenin iki yakasını bir arada tutmak, bir taraftan da ekonomiyi canlı tutmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Referandum sonrası Türkiye ekonomisinde yatırım patlaması yaşanacak.”