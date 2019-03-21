Otomobil ve hafif ticari araçlardan alınan ÖTV ve KDV oranlarındaki indirim yeniden uzatıldı. Araçlardan alınan vergi indirimi 31 Haziran 2019’a kadar uzatıldı. Böylece yüzde 45’lik ÖTV oranı 1 Nisan’dan sonra yeniden yüzde 30 olarak devam edecek.

Geçen yıl başlayan otomotivde özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) indirimleri, yeniden uzatıldı. Daha önce seçim sonuna kadar olan destek yeni kararla birlikte 30 Haziran’a kadar yapıldı. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek. Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

EN UCUZ ÖTV ORANI YÜZDE 30

Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran’a kadar devam edecek. Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30 Haziran’a kadar sürecek.

İÇ PAZARA ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Alper Kanca

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca “2018’de iç pazar satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüşle 642 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat 2019’da ise Şubat 2018’e göre yüzde 53’lik bir düşüş yaşanmıştı. Otomotiv sektörümüzün bugün geldiği noktanın geliştirilmesinde en önemli konu güçlü bir iç pazara kavuşmasıdır. Güçlü bir iç pazarın olmayışı, hem büyümenin hem de yeni yabancı yatırımların ülkemize çekilmesinin önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla, süresi uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç pazara olumlu bir etkisi olacağı kesindir. Ancak bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanması da elzemdir. Avrupa piyasalarında durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek mekanizmasının sağlanmasından umutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ DÜŞERSE VERGİ GELİRİ ARTAR

Ali Haydar Bozkurt

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt “ÖTV ve KDV indiriminin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması da sektörümüze olumlu katkıyı devam ettirecektir. Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz. Diğer yandan, otomobil satın alma kararında önemli bir başka konu ise kredi faiz oranıdır. İdeal zamanda %1 civarında olması sektör açısından önemlidir. Ama geçtiğimiz sene %3,7 seviyelerine çıkmış olan oranlara karşın, bugün %1,58 oranlarına kadar gerileme olmuştur, bu da nispeten olumlu bir gelişmedir. Faiz oranlarının %1 seviyelerine gelmesi durumunda, toplam araç satışından elde edilen vergi oranı da artış gösterecektir.”

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ

Ali Bilaloğlu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu “Düzenlemenin devam ettirilmesi ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden Otomotiv Ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli ve tüketicinin otomotiv ürünlerine olan talebini, erişimini de olumlu etkileyen memnuniyet verici bir gelişmedir. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli. Seçim sonrası ekonominin dengelenmesine de olumlu yansımaları olacağı inancındayız.”

BANKALARIN FAİZ ORANLARI ÖNEMLİ

Sinan Özkök

NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK: “ÖTV ve KDV indirimlerinin, geçtiğimiz yılın son iki ayında zorlanan pazara ciddi bir katkısı olmuştu ve pazarın 600 binin altına düşmesinin önüne geçilmişti. Daha sonra Mart sonuna kadar uzatılan indirimlerle tekrar bir hareketlenme oldu. İndirimlerin 3 ay daha uzatılması talebin desteklenmesi açısından önemli bir adım. Bu adımın, ilk 2 ayda oldukça zorlanan sektörümüze çok faydalı olacağını ve önümüzdeki 3 ayda talebe katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektörü üretimi, ihracatı, istihdamı ve yarattığı vergi geliri ile Türkiye’nin lokomotif sektörü. Biz bir an önce sektörün 2017 öncesindeki 1 milyon seviyesine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vergi indirimlerinin tüketicinin otomotive yoğun ilgi gösterdiği yılın ikinci yarısında da sürmesini sektör açısından büyük bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Ayıca bankaların da avantajlı faiz oranı uygulamaları ve kredi imkânlarını artırmaları sektörün canlanmasına katkı sağlayacaktır.”

DARALMANIN ŞİDDETİ AZALCAK

Haydar Yenigün

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “Kasım ayından itibaren devreye alınan ÖTV ve KDV indirimleri, devam eden 5 aylık süreçte pazar daralmasını azaltıcı bir etki yaratmıştı. Vergi indirimlerinin devam etmesiyle birlikte, daralmanın şiddetinin daha da azalarak iç pazarın 400-450 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. İçinde bulunduğumuz hassas süreçte vergi indirimlerinin ikinci kez uzatılmasının ise, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.