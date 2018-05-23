Otopratik markalı akü geliyor

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa ve Türkiye akü sektörünün teknoloji ve inovasyon lideri İnci GS Yuasa özel bir iş birliğine imza attı. Anlaşma ile İnci GS Yuasa, Brisa’nın yenilikçi hızlı bakım ve servis mağaza zinciri Otopratik markalı akü üretimine başlayacak.

Brisa ve İnci GS Yuasa, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen imza töreni ile Türkiye otomotiv sektörüne hizmet edecek yeni bir iş birliği başlattıklarını duyurdular. Anlaşma ile Brisa, Yuasa markasının Türkiye yenileme pazarındaki yetkili distribütörü konumuna ulaştı. Aynı zamanda anlaşma kapsamında İnci GS Yuasa, Brisa’ya ait Otopratik markası için akü üretimi gerçekleştirecek. Otopratik marka akülerin üretimine Haziran ayında başlanacak ve bu ürünler Yuasa marka aküler ile birlikte Haziran’dan itibaren Brisa’nın Lassa, Bridgestone tabelalı mağazaları ile Otopratik ve Propratik mağazaları da dahil olmak Türkiye’nin dört bir yanındaki satış noktalarından temin edilebilecek.

SEKTÖR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Anlaşma ile uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği hedeflediklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Şirketimiz, yolculuk tecrübesinin yenilik lideri olma hedefi doğrultusunda güçlü iş birlikleri ile sunduğu değeri artırmaya ve araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren iş modelleri ile çalışmalarını derinleştirmeye odaklanıyor. İnci GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de bu anlamda hem şirketimiz hem de sektörümüz için büyük önem taşıyor. Böylece, bir yandan satış ağımızın gücünü sunduğumuz yenilikçi ürün çeşitliliği ile artırıyoruz, bir yandan da artık kendi ürünlerini pazara sunmaya başlayan Otopratik mağaza zincirimiz, sektörde fark yaratmayı sürdürüyor. Bu sayede araç sahiplerini kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerle buluşturmanın ve iş ortaklarımıza yeni iş geliştirme fırsatları yaratarak ekonomiye canlılık kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.