Otopratik, yeni WhatsApp destek hattı

Brisa’nın araç sahiplerine 360 derece hizmet sunan hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik, bir ilke daha imza atarak WhatsApp destek hattı açtı. Otopratik müşterileri, WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezinden hızla ve kolaylıkla randevu, fiyat teklifi ve hizmetler hakkında bilgi alabiliyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine hizmet veren servis zinciri Otopratik, müşterilerine özel bir WhatsApp destek hattı açtı. 2017 yılında internet sitesi üzerinden randevu ve bilgi alma işlemlerine başlayan Otopratik, bir yeniliğe daha imza atarak WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezi üzerinden randevu, teklif ve bilgi almak isteyen müşterilerine destek sunuyor. Sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile sektöre öncülük eden Otopratik, 7 gün 24 saat müşterilerine bire bir, hızlı ve güvenilir hizmet sağlıyor. Böylece müşterilerinin tüm soru ve ihtiyaçlarına anında çözüm sunabiliyor. Otopratik WhatsApp destek hattına 0553 979 02 04, çağrı merkezine ise 0850 210 12 52 numaralı telefondan ulaşmak mümkün. Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton ürünlerini müşterilerine sunan Otopratik, her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili servis hizmeti veriyor. Otopratik mağazalarında verilen hizmetler arasında başlıca; periyodik bakım, lastik, jant, akü, rot ayarı, filtre ve yağ değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve elektrik bakımları bulunuyor. Otopratik noktalarında sunulan hizmetler hakkında daha detaylı bilgi ve aracınıza uygun tekliflere www.otopratik.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.