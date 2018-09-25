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ÖTV indiriminden sonra otomobil fiyatları

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Otomobillerdeki ÖTV matrahı limitleri yeniden belirlendi. Düzenlemeye göre, 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda ise yüzde 50 oldu.

Bazı malların ÖTV matrah (vergisiz fiyat) limitlerinin yeniden tespit edildiği belirtildi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde belirlendi.

BÜYÜK MOTORLARDA DA DEĞİŞTİ

Motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen elektrik araçlar için ÖTV matrahının limitleri normal motorlu araçlarla aynı olarak belirlendi. Vergi matrahı 85 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak. Matrah değeri 170 bin TL’nin altındaki araçlarda ise vergi oranı yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak belirlendi. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

 

ÖTV İNDİRİMLİ TOYOTA COROLLA

Toyota Corolla 1.6 Life
Eski Fiyat: 108.700
Yeni Fiyat: 105.100
Fark: -3.600
Değişim: %3.3

ÖTV İNDİRİMLİ TOYOTA C-HR HİBRİT ADVANCE

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat: 147.200
Yeni Fiyat: 142.350
Fark: -4.850
Değişim: % 3.3

ÖTV İNDİRİMLİ TOYOTA C-HR HİBRİT DİAMOND

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Diamond
Eski Fiyat: 174.100
Yeni Fiyat: 163.300
Fark: -10.800
Değişim: %6.2

ÖTV İNDİRİMLİ TOYOTA AURIS HİBRİT ADVANCE

Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat: 175.000
Yeni Fiyat: 164.150
Fark: -10.850
Değişim: %6.2

ÖTV İNDİRİMLİ TOYOTA YARİS HİBRİT

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Spriti
Eski Fiyat: 154.000
Yeni Fiyat: 144.450
Fark: -9.550
Değişim: %6.2

ÖTV İNDİRİMLİ TOYOTA RAV4 HİBRİT

Toyota RAV4 Hybrid 2.5 4X4
Eski Fiyat: 330.750
Yeni Fiyat: 315.150
Fark: -15.600
Değişim: %4.7

ÖTV İNDİRİMLİ MERCEDES-BENZ A SERİSİ

Mercedes A 200 Style
Eski Fiyat: 219.000
Yeni Fiyat: 205.399
Fark: -13.601
Değişim: %6.2

ÖTV İNDİRİMLİ FİAT EGEA

Fiat Egea Easy 1.3
Eski Fiyat: 116.300
Yeni Fiyat: 112.400
Fark: -3.900
Değişim: %3.3

ÖTV İNDİRİMLİ RENAULT CLİO

Renault Clio 1.2
Eski Fiyat: 102.650
Yeni Fiyat: 99.250
Fark: -3.400
Değişim: %3.3

ÖTV İNDİRİMLİ RENAULT MEGANE SEDAN

Renault Megane Sedan 1.6
Eski Fiyat: 119.900
Yeni Fiyat: 115.950
Fark: -3.950
Değişim: %3.3

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