2016 kasım ayında güncellenen ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV ve KDV’siz alt limit 40 binden 46 bin lira, üst limit ise 80 bin liraya çıktı. Böylece minimum yüzde 45 ÖTV’li araç fiyatının limiti 78 bin 706 liraya çıktı.

Yeni yılla birlikte birçok zamlar ve düzenlemeler hayatımıza girdi. Köprü ve otoyollara yapılan fiyat artışlarının ardından, 2016 Kasım’da değişen özel tüketim vergisi (ÖTV) Ocak 2018 itibariyle yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak.

HIBRIT ARAÇLARA DA DÜZENLEME YAPILDI

Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak. Bu oranlarla birlikte yüzde 45’lik dilime giren en ucuz araç KDV ve ÖTV dahil fiyat etiketi de, 68 bin 440 liradan 78 bin 706 liraya çıktı. ÖTV ve KDV’siz 46.001 lirayı aşanların fiyatı ise 70 bin 802 liradan 81 bin 422’ye kadar ulaştı. Böylece yeni yılda yapılan kur farkları ve model yılı fiyat artışları, ÖTV oranlarıyla neredeyse dengelendi. 1600cc-2000cc araçlarda ise boş fiyatı 114 bin lirayı aşmayan araçlar için 269 bin liranın altına yüzde 100 ÖTV uygulanacak. 2000cc araçlarda ise hiçbir değişiklik olmadı.

ÖTV ALT SINIR VE ÜST RAKAMLARI DEĞİŞTİ