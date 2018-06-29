OYAK-Renault evliliği nikah tazeledi

OYAK ve Renault Grubu ortaklığına, Fransa’da yapılan imza töreni ile 27 yıl daha devam kararı alındı. OYAK Genel Müdürü Erdem “Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi. MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ile OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nın iki hissedarı 26 Haziran 2018’de Fransa’da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile “uyumlu ve güçlü iş birliğine 27 yıl daha devam” kararı verdi. Sözleşmenin imzaları OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore tarafından imzalandı. MAİS, Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. OYAK Renault da araç, motor ve vites kutusunun üretim ve ihracatında rol oynamayı sürdürecek. Bu yeni sözleşme ile her iki tarafın hisse oran dağılımında bir değişiklik olmazken, yeni sözleşme, ortak hedefleri Türkiye’de endüstriyel ve ticari liderliklerini sürdürmek olan iki ortak arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE RENAULT’UN 6’NCI BÜYÜK PAZARI

Süleyman Savaş Erdem “Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. OYAK Renault, 288 bin adetlik ihracat ile otomobil ihracatında birinci sırada yer alıyor. İç pazara gelince, Türk tüketicisinin OYAK ve Renault’ya olan güveninin bir göstergesi olarak 2017 yılını lider marka olarak tamamladık. Thierry Bollore de “Türkiye globalde de Renault Grubu’nun 6’ıncı büyük pazarı. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yatırımcılarından biri olup binek otomobil ihracatında birinci sırada yer alıyoruz. Ulaştığımız bu başarı dinamiğini, karşılıklı güven tazelediğimiz ortağımız OYAK ile sürdürmek istiyoruz.”